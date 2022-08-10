سر لمعان أعين القطط في الظلام.. إذ كانت في عين واحدة "فهناك مشكلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل سبق لك أن ذهبت إلى الثلاجة لتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل ووجدت أن عيون القطط لديك متوهجة، فما هو السر؟ هذا ما نستعرضه وفقا لموقع "dailypaws".

تقول لورين جونس، المستشار البيطري لشركة PetCoach: "قدرة القطط على الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة جيدة جداً، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من القضبان أو الخلايا في عيونهم".

وهي "بيت كوتش" مصدر موثوق للمعلومات المتعلقة برعاية الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت والإجابات المتعلقة بالحيوانات الأليفة والمقالات البيطرية.

توضح سارة مكورماك الطبيبة البيطرية في مستشفى Northwest Neighborhood البيطري في بورتلاند، أن هناك طبقة عاكسة رقيقة تسمى tapetum lucidum مسؤولة عن عيون القط المتوهجة، وببساطة تعمل هذه الطبقة مثل المرآة، وتعكس الضوء المتبقي إلى المستقبلات، وبالتالي يصدر توهجًا من العين في هذه العملية.

بالإضافة إلى إن سطوع العين يتم تحديده من خلال تطوير الـ tapetum ويختلف بين الأنواع والسلالات ولون العين، وعلى سبيل المثال القطط السيامي من المعروف أنها تعاني من ضعف النمو البصري للتابيتوم وتعاني من ضعف الرؤية الليلية بسبب ذلك.

كيف تعمل عيون القط؟

تمامًا مثل أعيننا تعمل عيون القطة إذ ينتقل الضوء إلى الجزء الخلفي من مقلة العين حيث يتصادم ويمتص بواسطة الخلايا المستقبلة للضوء (العصي والمخاريط)، وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين عين القطة وعين الإنسان.

حيث لدى البشر المزيد من المخاريط وهذا يعني أننا قادرون على رؤية اللون أفضل من القطط، ولكن القطط تعوض عمى الألوان الطفيف بأن عيونها تحتوي على قضبان أكثر منا، مما يسمح لها بالرؤية بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة وخصوصا في الظلام.

لماذا تلمع عين واحدة فقط من عيون القطط؟

قد يكون ذلك علامة على الإصابة بالعدوى، أو السرطان، أو إعتام عدسة العين، أو تغيرات أخرى في القرنية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب البيطري في هذه الحالة.

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