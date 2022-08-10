حارب حر أغسطس.. أرخص أسعار الإقامة أسبوع في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في شهر أغسطس، لذلك يلجأ العديد من المصريين للسفر، للتخلص من الطقس الحار.

وبالتزامن مع حر الصيف، يستعرض لكم الخليج 365 أسعار قضاء أسبوع في مرسى مطروح في شهر أغسطس، وفقا لما جاء في موقع booking.

Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh

مكان الإقامة هذا على بُعد دقيقة واحدة سيرًا من الشاطئ يقع فندق Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh في مدينة مرسى مطروح، وعلى بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا، كما يوفر صالة مشتركة وإطلالات على البحر، فيما يشمل هذا الفندق المصنف 3 نجوم مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي مجاناً، ويضم هذا الفندق غرفاً عائلية.

تضم الغرف في هذا الفندق مكتباً وحمّاماً خاصاً وجهاز تلفزيون وبياضات أسرّة وشرفة مع إطلالة على الحديقة، كما تحتوي الغرف في فندق Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh على منطقة جلوس.

يبعد مكان الإقامة هذا مسافة 23 كم من شاطئ عجيبة مرسى مطروح ومنصة مشاهدة الإطلالات الرائعة على البحر الأبيض المتوسط.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الأحد 7 أغسطس إلى الأحد 14 أغسطس 4017 جنيها.

Dareen Hotel

يقع فندق دارين في مرسى مطروح في منطقة مرسى مطروح على بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا وعلى بعد 23 كم من شاطئ عجيبة، ويضم صالة مشتركة، تحتوي بعض الوحدات في مكان الإقامة على شرفة مطلة على البحر.

تحتوي الغرف على حمام خاص مزود بدش، بينما تضم بعض الغرف في بيت الشباب أيضًا منطقة جلوس.

إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط تبعد 23 كم من فندق دارين.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الأحد 7 أغسطس إلى الأحد 14 أغسطس 2230 جنيها.

شقق مفروشة علم الروم الرئيسي بجوار الشعشاعي مرسى مطروح

تقع شقق مفروشة علم الروم الرئيسي بجوار الشعشاعي مرسى مطروح على بعد 6 كم فقط من شاطئ كليوباترا، وتتميز بأماكن إقامة في مرسى مطروح مع إمكانية الوصول إلى مطعم وصالة مشتركة ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة.

تضم الشقة شرفة، وتقع في منطقة حيث يمكن للضيوف المشاركة في الأنشطة مثل رياضة المشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك.

تحتوي هذه الشقة على 3 غرف نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ.

توفر الشقة تراس، تتوفر خدمة تأجير السيارات في شقق مفروشة علم الروم الرئيسي بجوار الشعشاعي مرسى مطروح.

يقع شاطئ Agieba Marsah Matruh على بعد 24 كم من مكان الإقامة، في حين تقع إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط على بعد 24 كم من مكان الإقامة.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الأحد 7 أغسطس إلى الأحد 14 أغسطس 4228 جنيها.

Lovely 4 bed vacation apartment with sea view

تقع في مرسى مطروح في منطقة مرسى مطروح، شقة رائعة لقضاء العطلات مكونة من 4 أسرّة مطلة على البحر بها شرفة، يقع مكان الإقامة هذا على شاطئ البحر، ويضم مطعمًا.

تم تجهيز الشقة بغرفة نوم منفصلة وحمام واحد ومطبخ مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام وثلاجة وغرفة معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة.

توفر الشقة ملعبا للأطفال.

يقع شاطئ كليوباترا على بعد 7 كم من شقة عطلات Lovely 4 غرف نوم مطلة على البحر، بينما يقع شاطئ عجيبة على بعد 25 كم.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الأحد 7 أغسطس إلى الأحد 14 أغسطس 4287 جنيها.

اقرأ أيضا

كم تكلفك 3 ليال في أرخص مكان بـ"الساحل الشمالي الشرير"؟

وظيفة الأحلام: شركة تبحث عن موظف "شغلته" يزور فنادق.. والراتب خيالي

بالباسبور فقط.. دولتان في أوروبا يمكن السفر إليهما بدون فيزا

فيلات في أوروبا بأقل من 100 مليون جنيه.. ما مواصفاتها؟

"على قد الإيد".. أرخص مصايف في الإسكندرية ومطروح وهذا سعر الليلة