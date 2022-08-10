6 أسباب وراء ملاحظة الشعر الخفيف يوما بعد يوم.. منها "التوتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من الطبيعي أن تجد بعض الشعر في الفرشاة أو في حوض المرحاض يوميًا، ولكن إذا بدأ هذا يتزايد ولاحظت أن شعرك يبدو أخف مما كان عليه من قبل مع تقدمك في العمر، فقد يكون هناك عدة عوامل وأسباب مختلفة وراء ذلك، وفقًا لما أوضح موقع "womenshealth".

1. التوتر:

يمكن أن يؤثر الشعور بالتوتر أو القلق لفترات طويلة على جسمك، إذ يساعد في زيادة مستويات هرمون الكورتيزول، والذي يبدأ في التأثير سلبًا على البشرة والشعر.

2. علم الوراثة:

إذا استمر تساقط الشعر أو الصلع في عائلتك، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD).

قد تلاحظ التغييرات في وقت مبكر أيضًا، لأن تساقط الشعر الوراثي يمكن أن يبدأ في سن المراهقة أو العشرينات.

3. سن اليأس:

يمكن أن يؤدي تغيير مستويات هرمونات "الإستروجين والبروجسترون" التي تحدث أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى أن يصبح الشعر أخف.

4. الأدوية:

يُعد تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية الشائعة للعديد من الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب والنقرس وارتفاع ضغط الدم.

وتميل هذه المشكلات الصحية إلى أن تصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

5. أمراض الغدة الدرقية:

يتسبب فرط أو قلة نشاط الغدة الدرقية في ترقق الشعر أو تساقطه.

6. نقص المغذيات:

مع تقدم المرء في العمر، تقل الشهية بشكل كبير، ما يزيد من فرصة نقص التغذية التي تؤثر بالسلب على صحة الشعر.

بعض الطرق التي يجب اتباعها لمنع ترقق الشعر:

- استشارة طبيب الأمراض الجلدية

يوصي بتحديد موعدًا إذا لاحظت أن شعرك يبدو أخف من المعتاد أو يتساقط في كتل أو إذا بدأت في ملاحظة بقع صلعاء.

- عدم الإفراط في غسل الشعر

من الضروري غسل الشعر كل يومين أو عدة مرات في الأسبوع بدلًا من غسله يوميًا، وتجنب الإفراط في تمشيطه، أو استخدام مجفف الشعر.

- تناول طعام صحي

يتكون الشعر من سلسلة من البروتينات، لذا فإن تناول ما يكفي من الطعام الصحي سيقلل من مخاطر نقص المغذيات التي يمكن أن تضعف الشعر.

- حقن البلازما

تعد حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي يمكن إجراؤها من قبل الطبيب المختص، خيارًا آخر يمكن أن يكون مفيدًا لبعض المرضى، يشمل العلاج سحب دم المريض، والجمع بين بلازما الدم وتركيز عالٍ من الصفائح الدموية لتعزيز التجلط وإعادة حقنها في فروة الرأس.

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