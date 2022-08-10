4 نجمات تألقن بإطلالات لامعة في حفلاتهن الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص المطربات على الظهور بمظهر أنيق وجذاب أمام جمهورهم.

وفي الآونة الأخيرة اختارت معظم النجمات الظهور بإطلالات لامعة على المسرح أثناء حفلاتهن الغنائية.

إليسا:

أطلت المطربة إليسا خلال حفلها الأخير في قبرص بفستان قصير بقصة الكب باللون الأسود اللامع.

واعتمدت مكياجا ترابيا وركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها مجموعة أساور وخاتم وأقراط.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ميريام فارس:

تألقت المطربة الغنائية ميريام فارس ببدلة باللون الفوشيا اللامع ونسقت أسفلها توب وبنطون بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

هيفاء وهبي:

واختارت المطربة هيفاء وهبي الظهور خلال إحيائها حفلها بالعلمين بجامبسوت كت لامع ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وإكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور وخاتم.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

مايا دياب:

وظهرت المطربة مايا دياب بإطلالة فضية لامعة في حفلها الأخير بالساحل الشمالي مكونة من كروب توب كت وجيب قصير باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات مكونة من أقراط وسلسلة ومجموعة أسارة وخاتم.

وتركت مايا شعرها منسدلا على الجانبين.

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