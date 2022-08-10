أسعار مايوهات سلمى أبو ضيف.. تبدأ من 1850 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

منذ أيام أعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن خوضها لمرحلة جديدة في حياتها، بإطلاق العلامة التجارية ELMA الخاصة بها، والتي ستنافس بها في سوق ملابس السباحة النسائية.

ولا تعتبر سلمى أبو ضيف الأولى في الدخول إلى عالم البيزنيس، فقد سبقها العديد من نجوم الوسط الفني، عن طريق إنشاء مشاريع خاصة بهم بعيدا عن الساحة الفنية.

وشاركت "أبو ضيف"، عددًا من الصور على صفحتها الخاصة عبر موقع "إنستجرام"، للكوليكشن الصيفي الخاص بها، وكانت الأسعار كالآتي:

- مايوه قطعة واحدة باللون الأحمر، بفتحات متعددة من عند الصدر والكتف، بسعر 1,850 جنيها.

- مايوه بيكيني باللون الأسود، مزود بخيوط من عند الخصر، بسعر 2,550 جنيها.

- فستان صيفي طويل متعدد الألوان، بقصة الكرانيش من الأسفل، بسعر 1,750 جنيها.

- كاش مايوه قصير متعدد الألوان، بفتحة من الجانب، بسعر 990 جنيها.

-بنطلون قماش متعدد الألوان، بقصة الشارلستون، بسعر 1,390 جنيها.

-كروب توب باللون الأصفر النيون، بسعر 990 جنيها.

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