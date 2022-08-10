لقب بـ«عبقري إسكندرية».. 10 معلومات عن مغني الراب «شاهين» بعد تصدره التريند

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدر مغني الراب الشهير «شاهين» حديث رواد منصات السوشيال ميديا، عقب نشره لصورته من حفل زفافه على فتاة تدعى ياسمين سلامة، قائلا: «باد بوي وعلشانك ألبس الدبلة»، وسرعان ما أحدثت هذه الكلمات جدلًا واسعًا.

من هو مغني الراب شاهين العبقري؟

وتساءل الكثير من المتفاعلين عن من هو صاحب الصورة، لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي أبرز المعلومات عن مغني الراب الشهير «شاهين».

- حقق نجاحًا بارزًا في عالم الغناء خلال وقت قصير.

- ولد 23 أكتوبر عام 1993.

- مواليد محافظة القاهرة.

- يبلغ من العمر 30 عامًا.

- بدأ في التركيز على موهبته في غناء الراب منذ عام 2003، لقب بأصغر مغني راب في مصر ذلك الوقت.

- قدم الكثير من أغاني الراب التي نالت إعجاب الجمهور.

- لم يقتصر بموهبته على الغناء، إذ شارك في مجال التمثيل أيضًا خلال عام 2010.

- لديه ما يقرب من مليون متابع على «انستجرام».

- له دور كبير في انتشار غناء الراب.

- أطلق عليه عبقري إسكندرية.

حفل زفاف مغني الراب شاهين العبقري

انتشرت صور حفل زفاف مغني الراب على نطاق واسع، واعتبر الكثيرون أن المقطع «هاتي البُكى وخدي البوكيه» من أكثر الكلمات اللائقة على صور حفل زفافه، وظهر «شاهين» مرتديًا بدلة كلاسيكية سوداء لفتت انتباه الجمهور.

بينما تألقت العروس ياسمين سلامة بفستان أبيض من التل، مع طرحة تقليدية من نفس نوع القماش، كما اعتمدت على المكياج الهاديء الذي يبرز جمالها الطبيعي، ويزيد إطلالتها جمالًا.

والتقط الثنائي العديد من الصور بجانب بعضعهما تداولها النشطاء على «السوشيال ميديا» فور نشرها.