«فستان ميونة».. أول قطعة صيفية من تصميم مايان السيد بعد «المايوهات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من النشاط بعالم التصميمات والموضة تعيشها الفنانة الشابة مايان السيد، وذلك بعدما أطلقت مؤخرًا، أول فستان بمجموعتها الصيفية، إذ جاء بتصميم بسيط يتماشى مع أجواء الطقس الحار، والتنزه على الشواطئ أو الخروج بالمناسبات المختلفة.

تفاصيل أول فستان لـ مايان السيد بمجموعتها الصيفية

وكشفت مايان السيد عن إطلاق اسمها على أول قطعة فستان بمجموعتها الصيفية الجديدة، والذي أسمته «فستان ميونة»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موضحة أنه جرى تصميمه ليتناسب مع خروجات الصيف سواء بساعات النهار أو الليل، معلقة: «خفيف وبسيط وهيبقى إضافة مهمة لدولابك في الصيف».

وجاء الفستان مصممًا بشكل بسيط من قماش خفيف ليتناسب مع حرارة فصل الصيف، وباللون الأبيض، وذو أكمام فضفاضة، وقصير فوق الركبة.

وسرعان ما تفاعل الآلاف من المتابعين مع فستان مايان السيد، إذ أشاد العديد بتصميمه وفكرة اسمه المختلفة.

مايان السيد تدخل عالم تصميم الأزياء

وعلى منوال كل من البلوجر هادية غالب والفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، دخلت مايان السيد إلى عالم الأزياء وتصميماتها، من خلال إعلانها طرح خط أزياء خاص بملابس البحر، وعلامة تجارية خاصة بها قبل أيام، قائلة: «مجموعة ملابس خاصة بيا متحمسة جدا إني أشاركم التصميمات اللي اشتغلتها معاهم، واللي كنت مهتمة إن كل قطعة فيهم تكون شبهي وشبهكم، مستنية أشوف صوركم بالكوليكشن الجديد».

وتميزت تصميمات مايان السيد بألوانها المبهجة وتصميماتها البسيطة التي تناسب أجواء الصيف، والتنزه والتمتع بأجواءه على الشواطئ المختلفة.