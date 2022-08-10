تصدرت الـ«تريند» بعد وفاتها.. من هي المطربة أوليفيا نيوتن؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رحلت الفنانة البريطانية أوليفيا نيوتن عن عالمنا، أمس، عن عمر يناهز الـ73 عامًا، إثر صراع طويل مع مرض السرطان استمر لمدة 30 عاما، إذ اتخذها الكثيرون رمزًا للانتصار وبعث الأمل في قلوب المرضى نظرًا لرحلتها المريرة.

من هي أوليفيا نيوتن؟

وتساءل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن من هي المطربة أوليفيا نيوتن التي باتت حديث «السوشيال ميديا» عقب وفاتها، لذا يوضح «هن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات:

- ممثلة أجنبية.

- انتقلت مع عائلتها إلى استراليا في عام 1954.

- شاركت في العمل الفني «جريس» بدور ساندي مع نجم العالم نيوتن جون ترافولتا خلال عام 1978.

- عملت في مجال التمثيل والغناء.

- حققت نجاحا كبيرا في الغناء، إذ تداولت نسخ الأغاني الخاصة بها على مستوى العالم.

- توفت عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

- بدأت معاناتها مع مرض السرطان في أوائل التسعينيات.

- تعتبر رمزًا للانتصار لمرضى السرطان، وذلك لحرصها الدائم على مشاركتها لرحلتها الصعبة مع المرض منذ أوائل التسعينيات.

- وافتها المنية أثناء تواجدها في منزلها الريفي بالمزرعة بكاليفورنيا.

- يعتبر دورها في فيلم «ساندي» السبب في شهرتها عالميًا.

- اضطرت إلى إلغاء عدد من العروض السينمائية، بعد إصابتها بالسرطان وانتشاره في ظهرها.

- حصدت العديد من الجوائز، إذ فازت بـ4 في حفل غرامي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية تكريمًا على أغانيها من عام 1974 إلى 1977.

- عرفت باهتمامها بموسيقى «البوب»، بالإضافة إلى موسيقى الريف الذي صنعت لها جمهورًا خاص.

- واجهت العديد من الانتقادات على أسلوبها الغنائي واتباع موسيقى البوب، ولكنها لم تلتفت للنقد وأكملت في موهبتها للحفاظ على جمهورها.

- كرمت من قبل الملكة إليزابيث لدورها في دعم مرضى السرطان بشكل مستمر طوال مسيرتها، إذ كانت ضمن قائمة الشرف لعام 202.