طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو.. وصفة شهية لأطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة يمكن عملها في البيت بأكثر من طريقة سواء بالصوص الأبيض أو الأحمر، وفيما يلي طريقة عمل المكرونة بوصفة جديدة وهي صوص البيستو التي يحبها الأطفال بشدة لاختلاف مذاقها.

ويقدم لكِ «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل مكرونة بالبيستو

فيما يلي طريقة عمل المكرونة بصوص البيستو:

كوب ريحان

مكرونة مسلوقة

½ كوب صنوبر

½ كوب جبن بارميزان

4 فصوص ثوم

رشة فلفل

رشة ملح

½ كوب زيت زيتون

½ كيلو صدور دجاج

طريقة التحضير

- توضع المكونات في وعاء وتهرس معًا.

- يوضع الزيت في وعاء على النار مع مكعبات الدجاج، ويقلب الخليط جيدًا حتى يأخذ اللون الذهبي.

- يضاف على الدجاج صوص الريحان ويُقلب جيدًا.

- يضاف ½ كوب كريمة لباني واستمري في التقليب.

- تُضاف المكرونة المسلوقة والطماطم الشيري، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.

- تُقدم المكرونة بصوص البيستو ساخنة، ويمكن عمل معها السلطة أو الشوربة وكذلك يمكن عملها مع الدجاج أو اللحمة بطريقة الشاورما كذلك.