أصاب 35 شخصًا في الصين.. تعرف على أعراض الفيروس الجديد لانجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم العثور على فيروس يعرف باسم "فيروس لانجيا" أو LayV في الصين، حيث ذكرت صحيفة جلوبال تايمز إن هذا الفيروس الجديد، أصاب 35 شخصًا حتى الآن.

ونقلاً عن مقال بحثي نُشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية (NEJM) من قبل علماء من الصين وسنغافورة، يقول التقرير الإعلامي، "نوع جديد من فيروس Henipavirus المشتق من الحيوانات (يُسمى أيضًا Langya henipavirus ، LayV) ، يمكن أن يصيب البشر، وجد في مقاطعة شاندونج بشرق الصين ومقاطعة خنان بوسط الصين، وأصاب حتى الآن 35 شخصا في المقاطعتين ، وفقا لموقع timesofindia.

وفي هذا التقرير، حدد الباحثون في الصين فيروسًا جديدًا مرتبطًا بمرض يصيب الإنسان بالحمى.

- ماذا نعرف عن الفيروس حتى الآن؟

بالاطلاع على التقارير التي استشهدت بالمقالة البحثية الرئيسية، من المعروف أن هذا الفيروس الجديد تم العثور عليه في عينات مسحة الحلق من المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى في شرق الصين، كان لهؤلاء المرضى تاريخ من الاتصال بالحيوانات في الآونة الأخيرة.

وفقًا لتقرير صحيفة Guardian ، تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في مقاطعتي شاندونج وخنان الشمالية الشرقية في أواخر عام 2018، ولكن تم تحديده رسميًا الآن.

من بين إجمالي 262 من الزبَّابات، وهي ثدييات صغيرة تشبه الخلد، تم العثور على الفيروس في ربعها، مما يشير إلى أن هذه الحيوانات قد تكون المضيف الطبيعي للفيروس، وقال التقرير إنه تم اكتشاف الفيروس أيضًا في 2٪ من الماعز الداجنة و5٪ من الكلاب.

كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس Mojiang ، وهو فيروس جديد تم اكتشافه في عام 2012 في عمال المناجم العاملين في منجم في مقاطعة Mojiang Hani ذاتية الحكم في جنوب الصين.

- ما هو فيروس Henipavirus؟

ينتمي فيروس Henipavirus إلى عائلة Paramyxoviridae ،.

يتم تمثيل جنس Henipavirus بثلاثة أنواع من الفيروسات المعروفة Hendra virus (HeV) ، فيروس Nipah (NiV) و CedPV (CedPV). تعتبر فيروسات الحمض النووي الريبي ذات الإحساس السلبي والمغلفة أحادية الشريطة شديدة الضراوة.

كانت فيروسات الخنينة الأولى وفيروس هندرا (HeV) وفيروس نيباه (NiV) أمراضًا حيوانية المنشأ ظهرت في منتصف وأواخر التسعينيات مما تسبب في تفشي أمراض خطيرة في الماشية والبشر.

- ما الذي نعرفه عن أعراض هذه العدوى؟

وفقًا للدراسة المنشورة في NEJM ، كان لدى المصابين الأعراض التالية:

حُمى

إعياء

سعال

فقدان الشهية

ألم عضلي

غثيان

وجع عضلي

وجاء في التقرير الإعلامي أن "التحقيق الإضافي وجد أن 26 من أصل 35 حالة إصابة بفيروس لانجيا هنيبا في مقاطعتي شاندونج وخنان قد ظهرت عليها أعراض إكلينيكية مثل الحمى والتهيج والسعال وفقدان الشهية والألم العضلي والغثيان والصداع والقيء".

تشير التقارير أيضًا إلى أن عدوى فيروس الهنيبا يمكن أن تقلل من عدد خلايا الدم البيضاء لدى المرضى المصابين، وتقلل أيضًا من وظائف الكبد والكلى.

- هل فيروسات الخنيبا قاتلة؟

تقول دراسة نُشرت في يوليو 2022 في مجلة Current Opinion: "، يتراوح معدل وفيات العدوى البشرية بين 50 و 100٪، مما يجعلها واحدة من أكثر الفيروسات فتكًا التي يُعرف أنها تصيب البشر".

تشرح الدراسة حول قابلية الفيروس للإصابة: "يُعتقد أن استخدامه لجزيئات سطح الخلية المحفوظة بشكل كبير (الإيفرين) كمستقبلات دخول واستراتيجيات التكرار والاندماج الفعالة للغاية هي خصائص مهمة مسؤولة عن إمراضية الفيروس".

وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يُقدر معدل وفيات المصابين بهذا الفيروس بحوالي 40٪ إلى 75٪.

- كيف ينتقل؟

بينما تقول الدراسة الأولية إنه انتقل من الحيوانات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف ينتقل بين البشر، حتى الآن تم العثور على الفيروس في الزبابة والماعز والكلاب.

- ما هو الوضع الحالي لخطورة فيروس هينيبا؟

لم تظهر أي حالات خطيرة حتى الآن، لم تكن حالات فيروس لانجيا هينيب حتى الآن قاتلة أو خطيرة جدًا، لذلك لا داعي للذعر، كما قال وانج لينفا، الأستاذ في برنامج الأمراض المعدية الناشئة في كلية الطب Duke-NUS والذي كان أيضًا باحثًا في الدراسة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) في تايوان 35 إصابة فقط حتى الآن، ولكن لا يوجد حالة خطيرة أو وفاة.

اقرأ أيضا

كم تكلفك 3 ليال في أرخص مكان بـ"الساحل الشمالي الشرير"؟

وظيفة الأحلام: شركة تبحث عن موظف "شغلته" يزور فنادق.. والراتب خيالي

بالباسبور فقط.. دولتان في أوروبا يمكن السفر إليهما بدون فيزا

فيلات في أوروبا بأقل من 100 مليون جنيه.. ما مواصفاتها؟

"على قد الإيد".. أرخص مصايف في الإسكندرية ومطروح وهذا سعر الليلة