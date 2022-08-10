"أسعار نار".. الساحل الشمالي "الشرير" يثير الجدل مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتجدد الجدل غالباً في كل صيف خلال السنوات الأخيرة، بأخبار الساحل الشمالي "الشرير" باعتباره وجهة سياحية تقتصر على فئة معينة بأسلوب حياة مختلف تعكس مظاهر الثراء المنتشرة هناك.

الساحل الطيب والساحل الشرير

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مصطلح "الساحل الطيب والساحل الشرير"، للتفرقة بين المناطق التي يمكن للطبقة المتوسطة الذهاب إليها، وتلك التي لا يستطيع دخولها سوى الأثرياء.

ويتميز بمياهه الزرقاء ورماله الذهبية الناعمة، لكن المقصود اصطلاحا في عُرف المصيف هو تلك المنطقة الممتدة من غرب الإسكندرية مرورا بالعلمين ومرسى مطروح وحتى معبر السلوم.

المنطقة بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، يطلق عليها الساحل الشرير، بعد مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل.

بدأ الاهتمام بالساحل الشمالي في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي من خلال بناء عدد محدود من القرى السياحية، مثل مراقيا ومرابيلا ومارينا، والتي كانت تمثل طفرة كبيرة في السياحة الداخلية، لكنها كانت موجهة للأثرياء فقط، ثم تراجع مستوى هذه القرى وظهرت أماكن أخرى تجذب من هم أكثر ثراء.

زجاجة مياه بـ250 جنيها

آخر ما أثار الجدل، ما أعلنته الفنانة الشابة أميرة أديب، بإن الأسعار في الساحل الشمالي مبالغ فيها للغاية.

وقالت في مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام"، إن صديقة لها ذهبت لشراء زجاجة مياه، فوجدت ثمنها 250 جنيها، مضيفة: "دي أول مرة أجي الساحل الشمالي السنة دي، ودي كانت أول سنة برضه أسافر أكثر من مكان في الصيف خارج مصر، وصرفت في كل سفرية أقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل".

فطار فول وطعمية بـ1200

أيضا أثارت صورة لفاتورة إفطار في أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغت قيمتها 1200 جنيه.

المثير للجدل والسخرية أن مكونات الفطار عبارة عن فول وطعمية، إذ تعد هذه المكونات من الأكلات الأساسية والشعبية لدى المصريين، وبأسعار زهيدة تناسب الجميع.

ولعل من أبرز مكونات الإفطار حسب الفاتورة المتداولة:

- 3 أطباق طعمية، يحتوي الطبق على 6 أقراص طعمية بـ150 جنيها.

- 5 أطباق فول بـ300 جنيه.

- 5 أطباق فول بـ275 جنيها.

- 3 أطباق باذنجان 165 جنيها.

- 3 مخلل بـ24 جنيها.

- 10 أرغفة عيش بـ30 جنيها.

- حفلات بأسعار خيالية

يتميز الساحل الشمالي بإقامة جميع الحفلات لكبار الفنانين مثل كاظم الساهر وعمرو دياب ومحمد حماقي وروبي وغيرهم.

واشتركت جميع الحفلات في ارتفاع سعرها، إذ وصلت مثلا تذاكر حفل المطرب عمر دياب بمدينة العلمين إلى 100 ألف جنيه مصري للطاولة، فضلا عن الشروط التي تُلزم جميع الحضور بارتداء اللون الأبيض، كما وصل سعر التذكرة لحفلة الفنانة روبي إلى 35 ألف جنيه.

- 3 ليالي بـ866 ألف جنيه

الإقامة بطبيعة الحال أيضا مرتفعة مقارنة بمختلف المصايف الأخرى، ولعل أكثرها ارتفاعا في السعر فيلا في مارينا عرضها موقع "بوكينتج" للفنادق، بغرفة نوم واحدة، ومساحة 500 متر، بمسبح خاص وإطلالة على الحديقة، السعر مقابل 3 ليالي، بسعر 866,336 جنيه.

أيضا فيلا مراسي سيدي عبد الرحمن تتميز بـ3 غرف نوم، مساحة 500 متر، غرفة معيشة واحدة، 4 حمامات، مطلة على البحر، الإقامة لمدة 3 ليالي، تكفي 10 أشخاص، بسعر 849,375 جنيه.

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