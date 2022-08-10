بعد إصابة عبير أحمد بتشوه في الوجه.. نصائح عليكِ اتباعها قبل الفيلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت عبير أحمد، صورة شخصية لها عبر "سناب شات"، تظهر فيها بانتفاخ ضخم في شفتيها وتشوه في وجهها نتيجة إجرائها عملية تجميل لإذابة الفيلر في الشفتين، ما تسبب في انتفاخ وجهها بالكامل، بعد تفاعل جسدها مع مادة الإذابة بطريقة عكسية.

وذكرت عبير أحمد في الفيديو أنها توجهت للطبيب من أجل إذابة الفيلر من شفايفها، وبسبب بروز شكلهما الغريب أمام الكاميرات، واصفة ذلك بـ"بوز البطة".

وبسبب ذلك قرر الطبيب حقنها بإبرة لتذويب الفيلر يستخدمها مع جميع الحالات، إلا أن جسمها تفاعل مع الحقنة بطريقة عكسية، ما أدى إلى انتفاخ وجهها.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أهم النصائح التي يجب اتباعها قبل الفيلر، وكيفية اختيار المركز المناسب، وفقا لما أورد موقعا "joymd" و"montclairrejuvenationcenter"

الفيلر هو عبارة عن إبر امتلاء بمادة الهيدروينك أسيد، وهذه المادة توجد بوفرة في جلد الإنسان في فترة الطفولة والشباب، ومسؤولة عن نضارة الوجه وتقل في الجسم مع التقدم بالعمر، ويستخدم للتغلب على علامات خطوط الابتسامة وفي حالة نحافة الوجه والرغبة في وجود خدود منتفخة.

النصائح التي يجب اتباعها قبل الفيلر:

- يجب قبل إجراء عملية حقن بالفيلر، السؤال عن كل التفاصيل ومعرفة النتائج وما الأشياء التي يجب القيام بها لإجراء الحقن.

- قبل أسبوع من حقن الشفاه يجب عليكِ تفادي أخذ الأسبرين وموترين وإيبوبروفين وأليف، لأن هذه الأدوية تتسبب في سيولة الدم، ما يساهم في ظهور البقع الزرقاء.

- تجنب المكملات الغذائية بما في ذلك الجنكة بيلوبا، زيت زهرة الربيع، الثوم، الجينسنغ، وفيتامين هـ.

- الابتعاد عن وضع منتجات مكافحة الشيخوخة، وعدم إزالة الشعر الزائد باستخدام جهاز الشمع أو الليزر قبل الحقن بيومين.

- تجنبي تناول المشروبات الكحولية قبل 24 ساعة من اجراء الحقن.

- يجب الذهاب بوجه نظيف دون وضع مكياج، حيث يتم تطبيق مخدر موضعي في المنطقة المراد علاجها أو حولها.

- لا تستخدمي الفيلر إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو لديكي حساسية من أي مكونات، أو تعانين من اضطرابات عصبية، لذا من الأفضل إبلاغ الدكتور قبل اجراء الحقن.

- في الساعة الأولي بعد إجراء الحقن، ضعي مكعبات الثلج لتقليل الكدمات.

- تجنبي الحكة أو التدليك حول موقع الحقن، منعا لتورم واحمرار الوجه.

- تجنبي التعرض المباشر للشمس، واستخدمي كريم واقي من أشعة الشمس، بعد استشارة الطبيب في حال الضرورة للخروج في الشمس.

- الابتعاد عن تناول الكحوليات أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، إذ يسبب ذلك حدوث كدمات إضافية.

- وفي حالة وجود طفح جلدي أو ظهور حبوب صلبة تحت الجلد أو الشعور بألم شديد، يجب استشارة الطبيب فورا.

- الابتعاد عن التدخين، لأن النيكوتين يسرع من ظهور التجاعيد وانتشارها، كما أنه يساعد على فشل الحقن.

هل يوجد آثار جانبية بعد حقن الفيلر؟

بعض المرضى يعانون من كدمات خفيفة وتورم خفيف بعد حقن الفيلر، ولكن هذه الآثار مؤقتة ويجب أن تهدأ خلال الأيام التالية للعلاج، وستتمكن من العودة إلى أنشطتك الطبيعية مباشرة بعد العلاج، ولكن قد يطلب منك جراح التجميل أخذ يوم إجازة من ممارسة الرياضة أو أي نشاط شاق آخر.

ويمكن أن تحدث الآثار الجانبية الآتية مباشرة حول موضع الحقن، ولكنها عادة ما تزول بعد 7-14 يوماً.

كيفية اختيار المركز المناسب:

- يجب الذهاب إلى الطبيب ذات الخبرة والمهارة العالية، حيث من أهم الأمور التي تؤثر بشكل إيجابي على نتيجة الحقن.

- يجب طرح العديد من الأسئلة للطبيب المختص والمركز، لمعرفة المزيد عن العلاج الذي تتلقاه والحصول على أفضل النتائج.

- عند اختيار المركز المناسب، يجب التأكد من جودة المركز وحصوله على التراخيص الرسمية.

- تجنب اختيار المركز بناء على تكاليفه المنخفضة، حيث إن اختيار المكان يعد من أهم العوامل التي سوف تساهم في نجاح عملية حقن الفيلر والبوتكس.

- احرصي اجراء الحقن في أماكن مثل المنتجع الصحي الطبي أو المكتب الطبي أو عيادة الأمراض الجلدية، ومركز الجراحة التجميلية، لأن هذه الأماكن توفر الرعاية في بيئة أكثر أمانًا وثقة.

- من المهم أن يكون المكان الذي تذهب إليه نظيفًا ومعقما، والأدوات يتم استخدامها لأول مرة بالنسبة لك، لتجنب الإصابة بالعدوى.

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