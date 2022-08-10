ما هي الأزياء المناسبة للارتداء على البحر؟.. خبيرة موضة تجيب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ما هي الألوان المناسبة للصيف بشكل عام والبحر على وجه التحديد؟،سؤال يطرحه الكثيرون عند حلول فصل الصيف، ففي كل موسم تتغير تلك الألوان والستايلات والبحر يحتاج إلى ارتداء مايو وعليه كاش مايو فقط أو فستانًا خفيفًا ملائمًا لأجواء الصيف النهارية، وفيما يلي الألوان المناسبة للبحر، بحسب خبيرة الموضة والأزياء هديل محمد في تصريحات خاصة لـ«هن».

ألوان الباستيل هي الأفضل على البحر

تعتبر ألوان الباستيل الأخضر والأصفر والأزرق والبينك الفاتح جدًا من الألوان المفضلة للارتداء خلال فصل الصيف وخاصة على البحر نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، وكذلك الشمس المباشرة التي تتعرضين لها خلال وجودك على البحر، ونصحت هديل محمد المعروفة بـ روزا كوتور، بالألوان الفاتحة بشكل عام، مثل الأبيض باعتباره لونًا أساسيًا على البحر إذ يعطي مظهرًا مُبهجا للفتاة، ويبزر ملامحها ويكون جيدًا جدًا في التصوير، ويعكس أشعة الشمس فلا تشعرين بحرارة كبيرة.

يفضل ارتداء الفساتين على البحر

ويلي اللون الأبيض، اللون البيج، وتُكمل تلك الألوان الأصفر الفاتح والأزرق الفاتح والوردي والسماوي والاخضر والبرتقالي، ألوان قوس قزح، فهي تعتبر الخيار الأمثل للبحر، وكذلك يفضل أن تكون فساتين بشكل عام.