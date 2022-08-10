أبرز لقطات زفاف شاهين وياسمين سلامة.. أول رقصة والـ فيرست لوك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر حفل زفاف شاهين، مغني الراب الشهير على ياسمين سلامة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ليشيد رواد السوشيال ميديا بالعروسين وإطلالتهما، ويعبر عن واحد من أشهر مقاطع أغنياته «هاتي البُكى وخدي البوكيه»

وأقيم حفل زفاف شاهين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

حفل زفاف شاهين يخطف أنظار المتابعين

وظهر شاهين ببدلة سوداء تقليدية لكنها خطفت الأنظار، إذ تعد المرة الأولى التي يطل فيها بإطلالة رسمية، بعيدًا عن الملابس الكاجوال المعتادة، بينما تألقت العروس «ياسمين» بفستان أبيض بسيط، من الجوبير والتُل، جاء بدون جيبون مع ذيل قصير وطرحة تقليدية من التُل.

لقطات من حفل زفاف شاهين

وتداول العديد من أصدقاء شاهين والعروس، بعض اللقطات المصورة التي رصدت كواليس استعدادتهما لحفل الزفاف، وبعض لقطات الـ «فيرست لوك» التي شهدت بعض اللحظات الرومانسية بين العروسين.

كما شارك بعض مصوري حفل زفاف شاهين، بعض اللقطات البارزة، على رأسها دخول العروسين للقاعة، ولحظة تقطيع كعكة الزفاف ورقصة العروسين الأولى.

الجدير بالذكر أن «شاهين» كان أعلن خطبته على «ياسمين» منذ فترة قريبة بشكل مفاجئ لمتابعيهما.

شاهين يكشف كواليس أغنية «سيري»

وكان «شاهين» نال شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، عقب طرح كليب أغنية «سيري» في يونيو من العام الماضي، ليكشف تفاصيل الأغنية مع الإعلامية سمر نعيم ببرنامج It’s Showtime، قائلًا: «كنت عايز أعمل أغنية لخطيبتي، وأنا مش شاب رومانسي».

وأضاف «شاهين»: «بقى عندي عاطفة فجأة، وفي نفس الوقت مش عايز يكون في الأغنية المشاعر الأوفر بتاعة الحبيبة لأن أنا وهي مش كده، الأغنية كلها ارتجال عن اليوم العادي».