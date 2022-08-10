كيفية كتابة رغبات تنسيق الكليات 2022 بشكل صحيح.. اعرف الخطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات ويبدأ تسجيل المرحلة الأولى للقبول للكليات 2022، التي تضع الطالب في حيرة كبيرة، رغم تحديده لأهدافه منذ البداية إلا أن الأمر قد يشكل صعوبة وحيرة له خلال التسجيل، خاصة مع تباين الدرجات وعدم الإعلان عن تنسيق الكليات.

كيفية كتابة رغبات تنسيق الكليات بشكل صحيح

في هذا الصدد، نصح الدكتور محمد خليل حسن، الخبير التربوي، خلال حديثه لـ «هُن»، الآباء والأمهات الذين يلازمون أبنائهم خلال تسجيل الرغبات، ببعض النصائح حتى لا يقع الطالب في بعض الأخطاء، التي جاءت على النحو التالي:

- عدم الاعتماد كليًا على ربط اختيار الكلية بالمجموع، والبحث الجيد عن متطلبات سوق العمل أولًا، والكليات المناسبة لتلك المتطلبات.

- كتابة الرغبات تباعًا وفقًا للموقع الجغرافي، الذي من شأنه قد يختلف في بعض النسب، حتى يتحقق للطالب فرصة الالتحاق بالكلية التي يريدها حتى وإن كانت في محافظة أخرى.

- البحث الجيد والتأكد من وجود اختيار (تقليل الاغتراب) فيما بعد، إذ يحق للطالب المتفوق في العام الأول، النقل للموقع الأقرب له.

- التأكد من إمكانية توافر «كورسات» ودورات تدريبية تربط بين دراسة الكلية ومتطلبات سوق العمل، للاستفادة منها قبل اختيار الكلية.

- التأكد من كتابة الكليات وحفظ الرغبات.

بداية تنسيق الكليات 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بداية تنسيق الكليات 2022، إذ تبدأ المرحلة الأولى للقبول صباح غدًا الخميس، وحتى الإثنين الموافق 15 أغسطس.

وأوضحت الوزارة، أنه من المفترض قبول 117 ألفًا و758 طالبًا، بواقع 22 ألفًا و475 طالبًا بشعبة علمي علوم، و15 ألفًا و220 طالبًا بشعبة علمي رياضة، و80 ألفًا و63 طالبًا بالشعبة الأدبية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، ستبدأ بحد أدني لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع درجات 365 درجة أي بنسبة 89.02% فأكثر، وأن المرحلة الأولى ستكون بحد أدني لشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية بحد أدني بمجموع 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر، مشيرة إلى أن الطلاب سيسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى لمدة 5 أيام.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى إنه من المقرر فتح معامل التنسيق اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى التي ستبدأ من غدا الخميس وحتى الإثنين المقبل، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها.