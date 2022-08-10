أغلى وأرخص 3 ليالي في الساحل الشمالي الشرير.. قد لا تصدق السعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي ونور جمال

عادة ما يثير الساحل الشمالي الجدول على مواقع التواصل الاجتماعي في كل موسم من مواسم "المصيف" وأشهر الصيف، نظرا لارتفاع أسعاره، والحفلات الضخمة التي تُقام هناك، حتى أطلق رواد السوشيال ميديا عليه "الساحل الشمالي الشرير".

والمنطقة بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، يطلق عليها الساحل الشرير، بعد مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل.

والشهر الماضي، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي عبر نطاق موسع صورة توضح أسعار الحجز في فندق العلمين بمنطقة سيدي عبدالرحمن.

وبحسب الصور المتداولة، يبلغ سعر الحجز داخل الفندق مليون جنيه نظير الإقامة لمدة 6 ليال على أن يتضمن الحجز وجبة الإفطار.

وهذه الصور المتداولة ليست بجديدة وإنما تعود إلى نفس الفترة من العام السابق، فقد لاقت رواجا أيضا خلال شهر يوليو 2021.

ولعل الصورة المتداولة طرحت تساؤلا حول أغلى الأسعار في الساحل الشمالي، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "booking".

- فيلا للإيجار في مارينا

فيلا بغرفة نوم واحدة، ومساحة 500 متر، بمسبح خاص وإطلالة على الحديقة، السعر مقابل 3 ليالي، بسعر 866,336 جنيها.

- مراسي سيدي عبد الرحمن

فيلا تتميز بـ3 غرف نوم، مساحة 500 متر، غرفة معيشة واحدة، 4 حمامات، مطلة على البحر، الإقامة لمدة 3 ليالي، تكفي 10 أشخاص، بسعر 849,375 جنيها.

- فندق ريكسوس العالمين

جناح رئاسي خاص داخل الفندق، بمساحة 214 متر، مرود بحمام سباحة خاص، وماكينة عمل القهوة، الحجز شامل الإفطار والغذاء والعشاء، لمدة 3 ليالي، بسعر 246,835 جنيها.

أرخص 3 ليالي

أما تكلفة 3 ليال في أرخص مكان بـ"الساحل الشمالي الشرير"

فيكون: Retal View North Coast Aqua Park

مكان الإقامة هذا على بُعد 12 دقيقة سيرًا من الشاطئ، يقع فندق Retal View North Coast Aqua Park في العلمين، وعلى بعد 6 كم من زهران مول، وهو مكان إقامة يضم مطعماً ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وباراً وحديقة، كما يشمل مكان الإقامة هذا أيضاً خدمة الغرف ومنتزهاً مائياً للضيوف، ويوفر هذا الفندق مسبحاً خارجياً وفريقاً للأنشطة الترفيهية ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي جميع الغرف في هذا الفندق على منطقة للجلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى حمّام خاص مزود بمجفف للشعر وحوض استحمام ساخن، وتوفر بعض الغرف في فندق Retal View North Coast Aqua Park إطلالات على البحر، كما تم تجهيز الغرف بشرفة، فيما تضم غرف الضيوف ميني بار للضيوف.

يتم تقديم إفطار كونتيننتال أو إفطار من مأكولات حلال في مكان الإقامة هذا، يضم الفندق تراساً للتشمس.

يبعد هذا الفندق مسافة 22 كم من بورتو مارينا و28 كم من متحف العلمين، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لفندق Retal View North Coast Aqua Park، حيث يقع على بعد 45 كم.

الإقامة 3 ليال تكلفك 4590 جنيها، وفقا لموقع بوكينج

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