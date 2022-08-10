المطربة «أديل» تثير الجدل بارتداء فستان كوكب الشرق أم كلثوم.. ما حقيقة الصورة؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للمطربة البريطانية أديل الملقبة بين متابعيها بـ«كوكب الغرب»، وهي ترتدي فستانًا يشبه آخر ارتدته المطربة المصرية كوكب الشرق أم كلثوم، وزعم الكثيرون أنه نفس الفستان الشخصي لـ أم كلثوم، مما أثار جدلًا واسعًا عبر منصات «السوشيال ميديا».

ارتداء أديل فستان أم كلثوم

وجاءت المنشورات التي تداولها رواد السوشيال ميديا، بأن المطربة أديل كانت ترتدي نفس فستان أم كلثوم وذلك خلال إحيائها حفل توزيع جوائز غرامي عام 2017، مع نفس الحذاء أيضًا، ولكن كشف موقع «العربية» أن الإدعاء غير صحيح.

وجاءت المطربة البريطانية أديل في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل، وهي ترتدي فستانًا من اللون الأخضر، مع حذاء من نفس اللون كما اعتمدت على تسريحة الشعر «الكعكة»، مثلما تكون إطلالة كوكب الشرق أم كلثوم، وكلتاهما تحمل منديلا في يدها اليسرى.

أصل صورة اديل

وبالبحث تبين أن أصل الصورة يرجع إلى تصميم مصمم مصري خلال عام 2019، إذ تعمد تغيير صورة أديل بوجه كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن المتفاعلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول الصور في الوقت الحالي، وزعم الكثيرون أن الثنائي تشاركا في ارتداء نفس الفستان والحذاء مع الظهور بنفس الإطلالة، وهو أمر غير صحيح، وهي مجرد صورة مركبة.

وقالت المطربة «أديل» في حوار صحفي من قبل، إنها حرصت على ارتداء هذا الفستان الأخضر، وهو من تصميم «جيفنشي»، بسبب تشابهه مع الزي العسكري، إذ جمع بين الماضي والحاضر مع الحفاظ على ظهورها بالقوة والأنوثة، واُلتقطت الصور خلال حفل جوائز غرامي عام 2017.