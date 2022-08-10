بعد تشوه وجه عبير أحمد.. 9 نصائح يلزم معرفتها قبل إجراء حقن الفيلر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبحت عمليات التجميل من العمليات الشائعة التي تُجريها الكثير من الفتيات والسيدات كوسيلة لإرضاء أنفسهن، سواء في ملامحهن أو أجسامهن، ولكن بدلًا من الحصول على نتيجة إيجابية يتسبب الأمر في بعض الأحيان في ضرر كبير، وهو ما حدث مع الفنانة المصرية عبير أحمد المقيمة في الكويت.

تشوه الفنانة عبير أحمد

خضعت الفنانة عبير أحمد إلى جلسة حقن فيلر في شفاها، أدت إلى تشوه وجهها، ما سبب لها أزمة كبيرة قلبت حياتها رأسًا على عقب، إذ نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على «سناب شات»، تروي ما وصلت إليه حالتها من التهابات في الشفاه، الأمر الذي دفعها للخضوع إلى جلسة لإذابة حقن الفيلر، ولكنها لم تصل إلى نتيجة مرضية، حيث فوجئت بانتفاخ وبروز في الشفاه شوه مظهرها.

نصائح قبل إجراء حقن الفيلر

وفيما يلي، يقدم «هن» مجموعة من النصائح التي يلزم معرفتها قبل اللجوء إلى عمليات حقن الفيلر، وذلك وفقًا لموقع «Hindustan Times».

- احرصي على اختيار طبيب جلدية مدرب جيدًا، ومتميز في حقن الفيلر.

- يمكنك الحصول على استشارة أولًا ممن حولك، للتأكد من مدى الصورة الجمالية التي ترغبين في الوصول إليها.

- يلزم عليكِ إخبار الطبيب في حال إذا كنت تعانين من أي حساسية.

- توقفي عن ممارسة التمارين الرياضية لمدة يومين.

- احرصي على الامتناع تمامًا عن تناول الشاي الأخضر قبل أسبوع من خضوعك لإجراء حقن الفيلر حتى تتجنبين تطور الكدمات.

- ابتعدي عن تحريك الشفاه بشكل متكرر أو مبالغ.

- لا يُفضل وضع مستحضرات التجميل على الشفاه خلال أول 24 ساعة من إجراء العملية.

- نامي على ظهرك حتى يستقر الحشو على وضعه.

- في حال وجود التهاب بكتيري في الجلد، يلزم إخبار الطبيب حتى لا يتسبب في حدوث أضرار.

وفي هذا الصدد، كان الدكتور عاصم فرج أخصائي الأمراض الجلدية، أكد من قبل خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على «سي بي سي»، إنه لإجراء الفيلر يلزم الابتعاد عن التدخين تمامًا خلال فترة إجراء الحقن، بالإضافة إلى الامتناع عن وضع مستحضرات تجميل بعد إجراء العملية للمحافظة على بقاء الحشو سليمًا.