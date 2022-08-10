هكذا تتعرف على مشاكل السمع لدى طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "كيندر" أنه يمكن للوالدين الاستدلال على مشاكل السمع لدى طفلهم الرضيع في حال عدم استجابة الرضيع، الذي يبلغ عمره 6 أشهر تقريبا، للأصوات المحيطة به؛ حيث من المفترض أن يُدير الطفل في هذا العمر رأسه باتجاه مصدر الصوت.

وأضافت المجلة المعنية بصحة الطفل أنه يمكن الاستدلال على مشاكل السمع لدى الرضع من خلال عدم الشعور بالفزع بسبب الأصوات العالية أو عدم الاستجابة إلا عند رؤية المتحدث.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، فإنه يمكن الاستدلال على مشاكل السمع من خلال تأخر تطور الكلام أو صعوبات الفهم أو الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة التلفاز مع رفع شدة الصوت بشكل ملحوظ.

وينبغي على الوالدين استشارة طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض، كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب.

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