أم تقاضي «ميتا» بسبب إدمان ابنتها «فيسبوك»: مابتنمش بسبب الإشعارات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توجهت سيدة أمريكية تٌدعى «سيسيليا تيش»، تعيش في ولاية كولورادو، إلى المحكمة، ورفعت دعوى قضائية على شركة «ميتا»، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب إدمان ابنتها لهذه المنصة الرقمية.

تستخدم فيسبوك منذ 6 سنوات

وبحسب الدعوى، فان الابنة استخدمت موقع فيسبوك منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وأصيبت باضطراب في الأكل، وصارت تؤذي نفسها، بسبب إدمانها واستخدامها الإشكالي للمنصة الرقمية، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لافتة إلى أن عمرها أصبح الآن 13 عاما.

وتحدثت الأم عن معاناة ابنتها مع إدمان موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى أنها تظل مستيقظة طوال الليل لمتابعة التنبيهات المتتالية من التطبيق، منوهة إلى أن ذلك أدى إلى تقليل مستوى اهتمامها بباقي الأنشطة، وتسبب لها في اضطرب النوم بسبب التنبيهات المتواصلة، بحسب الدعوى.

لم تكن تعلم بأضرار «فيسبوك»

وشددت الأم على أنها وابنتها لم يكونا على علم بالأضرار الناجمة عن استخدام التطبيق بشكل مكثف، والتي وصلت بالصغيرة لهذه المرحلة من الإدمان.

وكانت شركة «ميتا» قد كشفت عبر أوراق داخلية لها، أنها على علم بالأضرار التي يسببها تطبيق «فيسبوك»، بين الشباب واليافعين، بحسبما ما ذكرت «سكاي نيوز».