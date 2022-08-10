هجوم من مواطنين على متجر شهير في بريطانيا وسكب الألبان به لسبب غريب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعرف الشخص النباتي بكرهه لأي من منتجات اللحوم، وكذلك الألبان وغيرها من البروتينات الحيوانية، ومؤخرا تظاهر عدد من النباتيين ضد تناول البروتينات الحيوانية، بما في ذلك الألبان، وأحدثوا فوضى داخل أحد المحال الشهيرة بالعاصمة البريطانية «لندن».

تفاصيل تظاهرات النباتيين

وبحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سكب عدد من الأشخاص النباتيين معلبات الحليب، على الأرضيات أمام جميع المتواجدين، في احتجاجات منهم ضد منتجات الألبان، ومحاولة منهم للدفاع عن استخدام البروتينات الحيوانية، والدفاع عن تناولها.

وسرعان ما جرى تداول لقطات الاحتجاج على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلا واسعا من قبل الآلاف من مستخدمي «السوشيال ميديا»، ما بين مؤيد ومعارض.

وجاء من بين التعليقات المعارضة: «هل أنا النباتي الوحيد الذي أزعجني هذا الاحتجاج بشدة على منتجات الحليب بدلاً من الإعجاب به، بالتأكيد هناك طرق أخرى غير الهدر المباشر لمنتج حيواني»، و«مجرد فكرة هذا الاحتجاج تغضبني».

بينما جاء من بين تعليقات المؤيدين: «كان لا بد من فعل هذا الاحتجاج كي يتم التوقف عن تناول تلك المنتجات»، و«لماذا تؤذي منتجات الألبان فهناك الآلاف التي تنتج منها بمرور كل يوم؟».

محاولات للسيطرة على الموقف

وبحسب ما كشفت التقارير، تفاجئ العاملين في المتجر الشهير باتجاه مجموعة من الأشخاص نحو قسم الحليب في المطعم الشهير، قبل سكبه من العلب الخاصة به على الأرض، واحدًا تلو الآخر، ومن ثم سرعان ما حاول أفراد الأمن إخراجهم، لكن لم يتمكنوا من السيطرة عليهم.