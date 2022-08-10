أبرزهن مي كساب.. فنانات أثرن الجدل بإطلالتهن بالمايوه البوركيني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الفنانة مي كساب جدلًا واسعًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ارتداؤها مايوه البوركيني من تصميم البلوجر هادية غالب؛ إذ نشرت صورتها في أحد الشواطيء رفقة أسرتها، وسرعان ما جرى تداولها على نطاق واسع، عبر «السوشيال ميديا».

مي كساب ترتدي البوركيني

وأعادت البلوجر هادية غالب نشر صورة المايوه عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت الفنانة مي كساب وهي مرتدية بوركيني من ألوان مبهجة تناسب الإطلالة الصيفية.

سعر مايوه البوركيني

واعتمدت الفنانة مي كساب في اختيارها للبوركيني على الألوان الفاتحة، إذ جاء باللون الأصفر ممزوجًا بالوردي، ووضعت بندانة على شعرها بنفس لون المايوه، ما زاد الإطلالة أناقة، وتساءل الكثير من السيدات عبر الجروبات الخاصة عن سعر المايوه؛ إذ يبلغ 3750 جنيها مصريا.

ولم تكن الفنانة مي كساب وحدها من اتجهت لارتداء بوركيني هادية، فقد سبقتها الفنانة هبة مجدي، وكان يبلغ سعر المايوه الخاص بها 3,574 جنيه، كما نشرت الفنانة ليلى زاهر عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام» صورًا بالمايوه البوركيني، الذي يبلغ سعره 3870 جنيها.

مايوهات هادية غالب على «السوشيال ميديا»

وكانت البلوجر هادية غالب، طرحت بعض ملابس السباحة باسمها، وجاءت تصميماتها بعدد من الألوان الزاهية التي تناسب الإطلالات الصيفية، بما يناسب المحجبات وغيرهن، وكان بمثابة وسيلة لفض الشجارات التي حدثت في الساحل بعد، أن اعترضت إحدى النزلاء على ارتداء سيدة للمايوه البوركيني.

بينما ظهرت الكثير من المجموعات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لبيع مايوه هادية غالب، بخصم يصل إلى 80%؛ إذ عرض القائمون عليها المايوه البوركيني بسعر 380 جنيها، ما أثار جدلًا واسعًا.