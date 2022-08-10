ما الذي تخبرك به الهالات السوداء عن جسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أن الهالات السوداء تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنها يمكن أن تنذر بمشكلة صحية خطيرة.

وأوضحت بوابة الجمال أن استمرار ظهور هالات سوداء تحت العينين على الرغم من النوم الكافي والتغذية الصحية والعناية الجيدة بالبشرة قد يشير إلى مشاكل الكلى أو الغدة الدرقية أو أحد أنواع الحساسية.

كما قد ترجع الهالات السوداء إلى خلل في تصريف السائل الليمفاوي. وفي هذه الحالة يتم إجراء تصريف يدوي أو ميكانيكي للسائل الليمفاوي.

وفي بعض الأحيان ترجع الهالات السوداء إلى فرط تكوّن الصبغة، كنتيجة للتقدم في العمر أو التعرض المفرط لأشعة الشمس. وفي هذه الحالة يتم التخلص من الهالات بواسطة الليزر.