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توقعات الأبراج وحظك اليوم 10-8: رومانسية لهذا البرج .. وشعور بالضيق لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل مقابلة شريك حياتك.

مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.

ماديًا: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

- برج الثور

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

- برج الجوزاء

عاطفياً: تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية.

ماديًا: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق.

-برج السرطان

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.

ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.

-برج الأسد

عاطفيًا: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

ماديًا: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

برج العذراء

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

ماديًا: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية.

-برج الميزان

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

ماديًا: تفكر في السفر إلى بلد أخرى.

-برج العقرب

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

ماديًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

-برج القوس

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

-برج الجدي

عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

ماديًا: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

-برج الدلو

عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.

مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك.

ماديًا: تشعر بالتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

-برج الحوت

عاطفياً: تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل.

ماديًا: عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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