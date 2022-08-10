بقيمة تبدأ من 67 جنيهًا.. احمي شعرك من التلف والحرارة في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة بفصل الصيف يحتاج الشعر للمزيد من الاهتمام والعناية لحمايته من التلف، وتكثر منتجات عناية الشعر بين السيروم والبلسم وحمام الكريم، ولكل منها وظيفة معينة ولكن في النهاية يحافظ على الشعر من التلف.

ولا يقتصر الاهتمام بالشعر مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة على غير المحجبات والمحجبات أيضا بحاجة لاستخدام هذه المنتجات لحماية شعرك من التلف والتقصف، فارتداء الحجاب لساعات طويلة خلال فترات النهار في فصل الصيف يحتاج للمزيد من العناية.

وتختلف وظائف كريمات حماية الشعر على حسب نوع الشعر وعلى حسب درجة التلف التي يصل إليها الشعر أو للحماية فقط من الحرارة، ويختلف أيضا السعر على حسب الماركة.

وتبحث الكثير من الفتيات خلال فصل الصيف عن أفضل كريم لحماية الشعر بسعر مناسب لشرائه ومناسب أيضا لنوع شعرها.

ويوجد على الكثير من منصات البيع الإلكتروني مثل منصة أمازون وغيرها العديد من الأنواع من كريمات حماية الشعر وبأسعار متفاوتة.

واقي حراري للشعر

واقي حراري للشعر من كانتو بخلاصة زبدة الشيا، يقلل من تجاعيد الشعر والهيشان، ويحمي الشعر من التكسر والتقصف، يصلح للشعر المجعد والمصبوغ.

سيروم فاتيكا

سيروم لحماية الشعر من فاتيكا ناتشوراليز يحمي الشعر من تلف ارتفاع الحرارة والتقصف، بخلاصة الأرجان والسمسم والبابونج، لجميع أنواع الشعر.

سيروم جلوبال كيراتين جي كي هير

سيروم لتقويه الشعر وترطيبه وتغذيته وحمايته من الحرارة وترميم الشعر واصلاح التلف، بخلاصة زيت الأرجان، يصلح للشعر الكيرلي والمفرود والمجعد.

كريم نهاري لوريال

كريم نهاري لحماية الشعر لتغذية الشعر وحمايته من الحرارة والتلف، يصلح لجميع أنواع الشعر.

بلسم فاتيكا

بسلم بالبذور السوداء لحماية الشعر من التلف وأشعة الشمس، يصلح للجنسين وأيضا لجميع أنواع الشعر.

حمام كريم انرجى كوزمتكس

حمام كريم بخلاصة زيت الزيتون مع الكيراتين لحماية الشعر من أشعة الشعر، يصل لجميع أنواع الشعر.