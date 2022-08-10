ابعد عنهم.. 5 أنواع من الأشخاص يمكن أن يفسدوا حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك أشخاص يساعدونك على التطور ولديهم روح جميلة، لكن أيضا قد تجد أن البعض يمكن أن يفسد حياتك، فيما يلي 5 أنواع من الأشخاص الذين يمكن أن يدمروا حياتك ويجب عليك قطع العلاقات معهم من أجل صحتك العقلية.

- النرجسيون

الأشخاص المهووسون بأنفسهم ويعتقدون أن العالم يدور حولهم، يطلق عليهم النرجسيون، لديهم عقدة تفوق، هؤلاء الناس يريدون أخذ كل شيء ونادرا ما يعطوا أي شئ، إذا كان لديك مثل هذا الشخص في حياتك ، فتذكر أنه متلاعب رائع، يمكن أن يجعلوك تشعر بسلبية شديدة تجاه نفسك ولديهم القدرة على تدمير حياتك إلا إذا كنت تعرف كيفية التحكم في مثل هذه الأشخاص، وفقا لموقع timesofindia.

- الدراميون

أولئك الذين يحبون الدراما في حياتهم ويبحثون عن الاهتمام الزائد، يُعرفون باسم المسرحيين ومن الأفضل الابتعاد عنهم، يمكنهم التسبب في مشاجرات دائمة في حياتك من خلال أسلوبهم الدرامي المستمر، إذا لم يكن لديهم أي شيء، فسيصنعون دراما ولا تتفاجأ إذا انحدروا للحديث السيئ عن الآخرين لأناس مختلفين.

- الأشخاص محبو السيطرة

هؤلاء الناس معاديين للمجتمع ولديهم ميل كبير للسيطرة على الآخرين، غالبًا ما تفقد احترامك لذاتك مع هؤلاء الأشخاص وتضعف ثقتك بنفسك، لديهم عادة كبيرة في إذلال الناس في الأماكن العامة، يمكنهم أيضًا الانحدار إلى السرقة والقتل بسبب ميولهم الكاذبة المرضية، إنهم يستمتعون بها عندما يكتشفون ويستخدمون نقاط ضعفك ضدك، لذا فمن الأفضل تجنب مثل هؤلاء الأشخاص.

- الأشخاص الذين يعيشون دور الضحية

يعتقدون أن العالم بأسره يلاحقهم ويرغب في إيذائهم، هؤلاء يحتاجون إلى معاملة خاصة، ويمكن أن يتسببوا في خسائر نفسية لك لأنهم يتصرفون بعدوانية وهم غير آمنين للغاية بشأن كل شيء تقريبًا في حياتهم، وسوف يسببون لك الكثير من التوتر إذا كنت ضعيفًا.

- من يعانون من اضطراب ذهاني

الآن، إذا كان لديك شخص لديه خوف كبير من الهجر، وقضايا الحب الشائعة وحتى المشاكل العاطفية بسبب عوامل أخرى، فلا تتفاجأ إذا كان يعاني من اضطراب ذهاني، تقلبات مزاجهم ليست طبيعية ويمكن أن تكون نوبات الغضب مرهقة عقليًا للأشخاص من حولهم.

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