تشعر بالانفعال والتوتر من "كلاكسات" العربيات"؟.. أنت مصاب بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الطريق، يعشق عدد من قائدي السيارات، إحداث ضجيج بـ"كلاكس" السيارة، سواء لغرض أو بدون، وهو ما يسبب في شعور البعض بالانزعاج والعصبية والانفعال والتوتر.

ولكن هل سألت نفسك يوما، ما التفسير النفسي لذلك الأمر؟ هذا ما نوضحه بحسب ما الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إذ ذكرت الأسباب على النحو التالي:

- الأشخاص الذين يعانون من العصبية بعد سماع كلاكس السيارة مصابون باضطراب بـ"الميزوفونيا".

- يعانون من حساسية الصوت الانتقائية بسبب كرههم الشديد للضوضاء بشكل عام.

- أصوات الضوضاء مثل "كلاكس" السيارة تمثل لهم اضطراب عصبي وإحباط ومشاعر سلبية وتوتر وعصبية زائدة.

- الأشخاص المصابين بالميزوفونيا تختلف تركيبة أدمغتهم عن غيرهم.

- هولاء الأشخاص في الطبيعي هم أكثر إنعزالية من غيرهم ويفضلون إلى الجلوس بمفردهم في هدوء.

ذكرت استشاري علم النفس، مجموعة من النصائح للأشخاص المصابين بـ "بالميزوفونيا":

استخدام سماعات الأذن للتقليل من الأصوات المزعجة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

أخذ قسط كافي من النوم والراحة.

وضع سدادات الأذن أثناء النوم.

محاولة التواجد في مناطق وأماكن هادئة.

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