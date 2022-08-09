8 طرق طبيعية لتخفيف الألم الناتج عن انحراف إبهام القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلافاً لما يعتقده كثير من الناس، هناك أسباب أخرى إلى جانب أحذية الكعب العالي تؤدي لانحراف إبهام القدم، إذ تلعب العوامل الوراثية دوراً في ظهور هذا الخلل الذي يعرف بالوكعة.

ومن الواضح أن انتعال حذاء الكعب العالي يؤدي لتفاقم المشكلة غالباً، لكن لحسن الحظ هناك بعض الحلول قد تساعدنا في تسكين الألم بطرق طبيعية.

وينبغي عدم اللجوء للجراحة إلا كحل أخير، إذا لم تجد الحلول الأخرى نفعاً.

نستعرض معكم اليوم بعض طرق علاج الوكعة، وتخفيف آلامها المزعجة. وهناك مكافأة تنتظركم في نهاية المقال، حيث سنخبركم كيف تختارون الحذاء المناسب لتخفيف انحراف إبهام القدم، وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. دحرجة كرة تنس

هذا التمرين بسيط للغاية، يمكنك ممارسته بوضع كرة تنس أو كرة مطاطية على الأرض، ودحرجتها بالقدم للأمام والخلف. كرر هذه الحركة لمدة 3 — 5 دقائق لكل قدم. وحتى إذا كانت الوكعة في إحدى قدميك فقط، لا بأس بأداء التمرين بقدمك الأخرى. وهكذا تخفف التقلصات العضلية في القدمين، ما يشعرك بقدر كبير من الاسترخاء.

2. التقاط المنشفة من الأرض بأصابع القدم

وهناك تمرين بسيط آخر يمكنك ممارسته بوضع منشفة على الأرض، ومحاولة التقاطها بأصابع قدميك. اسحبها نحوك باستخدام أصابع قدميك فقط. كرِّر هذا التمرين 5 مرات من الوضع واقفاً أو جالساً. إن تحريك أصابع القدم بهذه الطريقة يحافظ على مرونتها، ويزيد قوة قدميك.

3. الوقوف على أصابع القدمين ورفع الكعبين

قف مع ثني الركبتين قليلاً. ثم ارفع الكعبين ببطء، حتى يصبح الجسم بأكمله مرتكزاً على أصابع القدمين فقط. قد يكون هذا التمرين مزعجاً ومؤلماً بشدة إن كنت مصاباً بوكعات شديدة، ومع ذلك، يجب أن تستمر في أداء التمرين قدر طاقتك. وبمرور الوقت ستقوى عضلات أصابع قدميك، ومن المحتمل أن تختفي الوكعة ولا تظهر مجدداً.

4. السير على رمال الشاطئ كلما سنحت الفرصة

قد لا يكون هذا الخيار متاحاً للجميع، لكن السير على الرمال يمنح قدميك تدليكاً رائعاً، ولا يريح القدمين وأصابعهما فحسب، بل يساعد أيضاً في تقويتهما. كما أنه مفيد للغاية لمن يعانون من التهاب المفاصل بسبب الوكعة.

5. نقع القدمين في حمام مائي ساخن وبارد

أفضل ما تفعله في نهاية يوم طويل ومرهق، هو أن تنقع قدميك في حمام مائي دافئ مع ملح إنجليزي (كبريتات الماغنسيوم). املأ حوض الاستحمام حتى مستوى الكاحل، وانقع قدميك به لمدة 10-15 دقيقة. وبالمثل، يمكنك أن تنقع قدميك في حمام بارد من الماء المثلج لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش. وهكذا تقلل التورم والالتهاب.

6. ارتداء جبيرة للوكعة طوال الليل

لاحظ كثير من الأشخاص أن ارتداء جبائر القدم المرنة ليلاً يقلل الألم الناجم عن الوكعة. وفائدة هذه الجبائر أنها تمنع اصطدام إصبع القدم الأول والثاني ببعضهما، مع تقليل الضغط بين جميع أصابع القدم. يمكنك أن ترتديها في الليل خلال النوم. وبينما لا تعد الجبائر علاجاً فعالاً يخلصك للأبد من الوكعة، لكنها بالتأكيد تخفف ألمها، وتحد من الإزعاج الذي تسببه الوكعة.

7. تدليك القدمين بزيت الزيتون

يمكنك أن تدلك قدميك مرة أو مرتين في اليوم كي تحافظ على مرونة أصابع قدميك. وإن استعملت زيت الزيتون الدافئ للتدليك فسيساعدك في تحريك المفاصل بسهولة أكبر. جرب أن تدلك أصابع القدمين لمدة 15 دقيقة للمرة الواحدة، وستلاحظ فرقاً كبيراً في الدورة الدموية بأصابع القدم. إن استعمال زيت الزيتون يمكنك من تحريك أصابع قدميك بمنتهى السهولة.

8. تغطية الوكعة بالكركم طوال الليل

يدخل مركب الكابسيسين كأحد المكونات الرئيسية في تركيب العديد من كريمات تخفيف الألم والالتهابات، ويوجد أيضاً في الكركم، ولهذا يمكنك استعماله لعلاج الوكعة. امزج قليلاً من الكركم مع الماء لصنع عجينة، وضعها على المنطقة المصابة. يجب أن تترك الكركم طوال الليل حتى يظهر مفعوله.

- كيفية اختيار الحذاء المناسب

قد لا يكون شراء حذاء جديد أمراً ممتعاً عندما تكون مصاباً بوكعة، ولهذا السبب عليك شراء حذاء بمواصفات خاصة جداً:

ـ بالنسبة للفتيات يجب أن تكون أحذية الكعب العالي آخر خياراتك، لأنها ستؤذي قدميك أكثر، وتدفع أصابع قدميك أكثر إلى الجانب ما يزيد الألم.

ـ يجب البحث عن حذاء بمقدمة عريضة، بحيث تمنح مساحة كافية للوكعة مع عدم الضغط عليها. كما أن النعل المطاطي العريض يوفر دعماً إضافياً.

ـ انتبه إلى الخامة التي صنع منها الحذاء. تعد الأحذية المصنوعة من المطاط والجلد المطاطي والشبكة خيارات مثالية لمن يعانون من الوكعة. ابتعد عن الأحذية الصلبة لأنها ستحتك بالوكعة، وتسبب المزيد من الألم.

ـ اذهب إلى طبيب مختص بالقدم للحصول على قياس دقيق لقدميك، وسيخبرك بما تحتاجه، وهكذا ستعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه عندما تذهب لشراء حذاء جديد.