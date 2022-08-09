ستدهشك.. تعرف على استخدامات ماء المكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يستخدم الأشخاص التكييف بكثرة خلال فصل الصيف لتوفير التبريد الضروري للمنزل، وعادة ما يخرج التكيف نسبة كبيرة من الماء، التي يجهل الأشخاص أن يمكن الاستفادة بها.

يعتبر الماء المتكثف المتساقط من خرطوم تصريف المكيف خاليًا من الكلور والفلورايد والملح والمواد الكيميائية الموجودة في مياه الصنبور أو حمام السباحة، حيث يوفر العديد من الاستخدامات المنزلية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع greenprophet.

في المناطق الحارة والرطبة، يمكن للتكيف إنتاج 68 لترًا من الماء يوميًا، ويمكن أن يقل في الأماكن الأقل حرًا، ويمكن أن يكون لترًا واحدًا في اليوم، ولكن في أغلب الأحيان يذهب هباءً، حيث يتساقط على جوانب المباني ويتبخر بعيدًا.

هل من الآمن تناول ماء المكيف ؟

تعتبر المياه الخارجة من التكيف مياه مقطرة، ولكنها ليست آمنة للشرب، حيث لا يمكنك تحديد مدى نقائها عندما تخرج من التكيف، حيث يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم الأساسي الذي يتم الحصول عليه من مصادر المياه العادية، حتى إذا تمت تصفيته وتعقيمه لأنه لن يوفر المعادن التي يحتاجها البشر.

استخدامات ماء المكيف المختلفة، تشمل ما يلي:

1- غسل النوافذ والأرضيات، حيث تساعد المياه المقطرة على تنظيفها جيدًا والقضاء على الجراثيم والبكتيريا.

2- تنظيف مراحيض الحمام.

3- غسل الملابس، وتحديدًا في الغسالات اليدوية الرقيقة.

4- وضعها في مكواة البخار، حيث توفر شراء الماء المقطر.

5- ري النباتات المنزلية سواء كانت محفوظة بوعاء على حافة النافذة، أو حديقة كبيرة.

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