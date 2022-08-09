ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في نهاية اليوم؟.. دراسة تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون من مركز ساوثويسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس بالولايات المتحدة، وتم نشرها في مجلة Science العلمية، من تناول الطعام في نهاية اليوم، ومخاطر هذا الأمر على الصحة العامة.

ووفقا للدراسة التي جاءت في موقع eatthis، فإن تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم، لن يجعلك تشعر بالجوع على مدار اليوم فحسب، ولكن يمكن أن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع.

- الدراسة

وفحص الباحثون الحيوانات التي إما أكلت وقتما تشاء وكذلك الكمية التي تريدها، وغيرها التي كانت تتغذى على وجبات مقيدة بالسعرات الحرارية في وقت محدد.

- النتائج

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الطعام في النهار، عاشوا حوالي 20٪ أطول من أولئك الذين أكلوا متى وأيا كان ما أرادوا ذلك، بل ارتفعت النيلة إلى 35٪ بالنسبة لأولئك الذين أكلوا خلال المراحل النشطة من اليوم.

- فوائد تناول الطعام مبكرا

ووفقا لخبيرة التغذية الأمريكية، أونيكس أديجبولا، فإنه عندما تأكل مبكرا، يكون لدى جسمك المزيد من الوقت لهضم طعامك، بينما حال تناول الطعام في وقت متأخر، يهضم جسمك الطعام أثناء نومك ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم أو ارتداد الحمض.

وأضافت: "ساعة الجسم الطبيعية، أو إيقاع الساعة البيولوجية، يتم تنظيمها من خلال إفراز هرمونات معينة وتتأثر عندما يأكل الشخص، كما تستهلك خلايا الجسم طاقة أقل عندما لا تعمل بجهد كبير، لذلك تتراكم الدهون عندما لا يتم استخدامها كثيرا".

- ما هي الساعة البيولوجية

وفقا للخبيرة، فإن الساعة البيولوجية هي ساعة داخلية تنظم عندما نشعر باليقظة أو بالنعاس، وتتأثر بأشياء مثل الضوء والظلام، والطعام والتمارين الرياضية، والتوتر.

وعندما نأكل في وقت متأخر من الليل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ويجعل من الصعب النوم، كما يؤدي ذلك بدوره إلى مشاكل مثل الحرمان من النوم، والذي تم ربطه بمشاكل صحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.

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