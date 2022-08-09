رحمة رياض تتعرض لوعكة صحية قبل صعودها على المسرح.. «مش أول مرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن الوعكات الصحية المفاجئة، ما زالت تداهم المطربة العراقية رحمة رياض، خاصة أثناء تواجدها بالمناسبات الهامة، فمؤخرًا، تعرضت الفنانة لأزمة صحية وذلك أثناء استعدادها لإحياء حفل غنائي.

تفاصيل أزمة رحمة رياض في قرطاج

أزمة ضيق في التنفس، الحالة التي تعرضت لها الفنانة العراقية رحمة رياض قبيل صعودها على المسرح لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته السادسة والخمسين لعام 2022.

ارتدت رحمة رياض خلال الاستعداد للحفل فستانًا لامعًا «كت» جاء باللون «اللافندر»، مع تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، ولمسات من الماكياج البسيط.

رحمة رياض تتعرض للإغماء المفاجئ

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض خلالها رحمة رياض لوعكة صحية، ففي سبتمبر من العام الماضي، كانت تصدرت الفنانة العراقية، أحاديث العديد من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تعرضت لحالة من الإغماء المفاجئ، خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الموريكس دور، في العاصمة اللبنانية بيروت.

من هي رحمة رياض؟

- مطربة عراقية من مواليد مدينة البصرة، عام 1987.

- تبلغ من العمر 35 عامًا.

- ابنة الفنان العراقي الراحل رياض أحمد.

- انتقلت «رحمة» في صغرها إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان للدراسة، ثم انتقلت للعيش بين لبنان والبحرين.

- أحبت رحمة رياض الغناء منذ صغرها، ودرست أصوله لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها.

- شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته شجعتها والدتها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.

- شاركت بالغناء في العديد من البرامج الغنائية الشهيرة، منذ أن كانت في الـ17 من عمرها.

- قدمت العديد من الأغاني الجميلة والطربية، واحتلت قلوب الكثير من الجمهور العربي.