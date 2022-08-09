«جيسيكا» ترسب في الثانوية العامة للمرة الثانية.. «حلمها طب الأسنان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة كبيرة تعيشها الطالبة جيسيكا جوزيف، إحدى المتفوقات بمدرستها في حي الزمالك بالقاهرة، وذلك بعد تكرار رسوبها للعام الثاني على التوالي بثلاث مواد، بل وحصولها على الدرجات ذاتها بشكل مكرر، ما سبب شعورا بالحزن والحيرة الكبيرة لديها وبداخل أسرتها أيضًا.

تفاصيل رسوب الطالبة جيسيكا

جوزيف مجدي، والد الطالبة «جيسيكا» يكشف خلال حديثه لـ«هن»، تفاصيل رسوب ابنته بعد حصولها على نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك للعام الثاني في ثلاث مواد وهي: «الكيمياء، الفيزياء، والأحياء باللغة الأجنبية»، إذ تعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تتعرض فيها ابنته للموقف ذاته، على الرغم من كونها واحدة من المتفوقات بمدرستها.

وأضاف: «بنتي السنة اللي فاتت عادت السنة في ثلاث مواد لغات، مع العلم إنها من أشطر الطالبات في مدرستها بشهادة المدرسين وأصدقائها، وإحنا عملنا كل أنواع التظلمات، ولم نحصل على شيء».

تكرار سيناريو طالبة الثانوية العامة

وواصل الأب حديثه، موضحًا أن ابنته قبلت بالأمر خلال العام الماضي، ومن ثم قررت إعادة السنة الدراسية مرة أخرى لإعادة تأدية امتحاناتها بالمواد الثلاثة، لكن المفاجأة هو حصولها على الدرجات ذاتها بالمواد، وكأن شيئا لم يحدث «قبلنا بالوضع والبنت عادت السنة، والبنت اجتهدت جدًا السنة دي علشان تحسن المجموع، وكان حلمها إنها تدخل كلية طب الأسنان، ودخلت الامتحانات وكانت مبسوطة من الامتحانات وكانت فرحانة من حلها».

وتابع:«مفيش نص درجة زيادة أو ناقصة عن السنة اللي فاتت في نفس الثلاث مواد، وهما بالترتيب 19 و17 و19».