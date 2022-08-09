الفنانة عبير أحمد عن حقن الفيلر: «ورمت شفايفي وشوهت وجهي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عمليات التجميل تشكل هوسًا كبيرًا لعدد من نجمات الفن والمشاهير حول العالم، خاصة عند اللجوء لحقن الفيلر واستخدامها في عدد من المناطق كالشفاة بصفة خاصة، ما لجأت له مؤخرًا الفنانة عبير أحمد، المصرية التي تعيش بالكويت، موضحة تفاصيل ما تعرضت له بشأن مضاعفات محاولة إزالة مادة الفيلر من شفاها.

وخلال مقطع فيديو نشرته عبير أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، أنها تعرضت لمضاعفات عقب محاولتها إزالة مادة الفيلر من شفاها، ما عرضها للإصابة بحساسية شوهت شكل وجهها وأحدثت تورمًا كبيرًا له.

تفاصيل محاولة إذابة عبير أحمد لـ الفيلر

وقالت الفنانة عبير أحمد خلال مقطع الفيديو، إنها حقنت شفتيها بحقنة من مادة الفيلر، لكن النتيجة التي حصلت عليها لم تنال إعجابها، وذلك بسبب انتفاخ شفتيها بشكل مبالغ به، ما وصفته بـ«بوز البطة».

ولهذا السبب قررت عبير أحمد التخلص من هذه المادة وإذابتها، وهو ما قام به الطبيب المعالج لها، مستخدمًا حقنة عادية يستخدمها الجميع في إذابة مادة الفيلر، لكنها تفاعلت مع جسد الفنانة بشكل عكسي، ما أدى إلى حدوث تورم بوجهها.

رد الفنانة عبير أحمد على منتقديها

وسرعان ما ردت عبير أحمد على بعض الحسابات التي شاركت صورتها وهي بوجه منتفخ، موضحة أنها عادت لطبيعتها مرة أخرى، قائلة: «عادي وتعودت وعارفة أن جسمي حساس الحمدالله 24 ساعة ورجعت طبيعية».

من هي الفنانة عبير أحمد؟

- ممثلة مصرية تعيش في الكويت.

- ولدت في الكويت لأب مصري وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة نادية كرم.

- بدأت مشوارها الفني عام 1996 من خلال مشاركتها في مسلسل «الأصدقاء»، ثم شاركت في العام التالي بمسلسل «بو قلبين» والذي كان بداية شهرتها.

- واستمرت في العمل بمجال التمثيل حتى وصل عدد أعمالها إلى ما يقرب من الـ50 مسلسل في الدراما.

- تزوجت للمرة الأولى من مهندس مصري يعمل بالكويت ثم طُلِقَت منه، وتزوجت من لبناني يعمل مدير أعمال.

- ولها طفلين توأم من زوجها المصري الأول وهما «وليد» و«كنزي».

- يتابعها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» أكثر من 2 مليون شخص.