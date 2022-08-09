نهال عنبر عن الراحلة رجاء حسين: «كانت بتسأل على أي فنان مريض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة الراحلة رجاء حسين كانت إنسانة طيبة للغاية وسلسة وجميلة وليست متعالية، وتتعامل مع جميع الناس بشكل سهل ولا ترفض التصوير مع الأشخاص، وكان لها تاريخ طويل من العمل الفني في السينما والدراما، وكانت حريصة على السؤال على أي فنان مريض أو يمر بوعكة صحية.

فنانة رقيقة وحنينة

وأضافت «عنبر» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، أنها كانت فنانة رقيقة وحنينة وكان يشعر الناس بأنها شخص قريب منهم بجانب كونها ممثلة قديرة لها تاريخ طويل ومحترمة.

احترام رجاء حسين لذاتها

وأوضحت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن تعامل رجاء حسين باحترام مع طليقها الذي تزوج من أخرى يدل على احترامها لذاتها، مواصلة: «هي كانت بتسأل على أي فنان مريض وتتواصل معايا وتتأكد من تحسن الحالة الصحية للفنان مش بتسأل من باب إنها سألت وخلاص زي فنانين تانيين وكانت تقولي معلش أنا بزهقك بس عاوز اطمن».

وتابعت:«بصراحة هي كانت ست جميلة جدا وأنا كنت بقدرها، وتعبت في الآخر وكانت بتكلم بصعوبة عشان مرضها في الرئة، وبصراحة كانت بتحب الناس كلها وبتنبسط لما حد يكون مريض وخف أو فنان ياخد جائزة».