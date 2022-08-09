ماذا يفعل فنجان القهوة لضغط الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

القهوة مفيدة بشكل مدهش لصحتك بأكثر من طريقة، لاحتوائها على مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بالأمراض في الجسم)، ويمكن أن تحسن صحة أمعائك، بل وتساعدك على العيش لفترة أطول.

ومع ذلك، بينما يمكن لفنجان الصباح أن يحسن بشكل إيجابي صحتك العامة، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها - مثل تأثير القهوة على ضغط الدم، وفق ما أورد موقع "eatthis".

من المهم ملاحظة أن القهوة ليست الشيء الوحيد الذي يجب القلق بشأنه، ولكن استهلاك الكافيين بشكل عام.

وفقًا لمايو كلينك، فإن تناول الكافيين يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة، وعلى الرغم من أن سبب الربط بين الاثنين لا يزال غير واضح، يعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يحافظ على اتساع الشرايين، ما يؤدي إلى زيادة الأعداد.

وإذا زاد ضغط الدم لديك بمقدار 5 إلى 10 نقاط بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين، فقد يكون من المفيد خفضه، خاصة لمن لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم بالفعل.

وفي حين أن بعض مستهلكي الكافيين المنتظمين سيكون لديهم حالات أعلى من ضغط الدم، إلا أن ذلك ليس للجميع. في حالات أخرى، لا يكون لاستهلاك الكافيين تأثير طويل المدى على ضغط الدم، ما يجعل تناوله جيدًا تمامًا.

استنتج الباحثون أن هذا يرجع على الأرجح إلى تحمل الكافيين بمرور الوقت إذا كنت تشربه بشكل معتاد.

ويحتوي فنجان قهوة سعة 8 أونصات على 100 ملليجرام من الكافيين ، والحد اليومي الموصى به من الكافيين هو 400 ملليجرام يوميًا - ويعرف أيضًا باسم 28 أوقية من القهوة السوداء العادية.

ويحذر الخبراء من أن شرب أكثر من هذه الكمية لا ينصح به، بسبب التأثيرات على ضغط الدم وكذلك القلق والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي.

إذا كانت مستويات ضغط الدم لديك تميل إلى أن تكون أعلى من المعتاد، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب بشأن تناول الكافيين وما إذا كان يقترح الحد من أكواب القهوة اليومية - أو إذا حان الوقت للتبديل إلى تناول القهوة منزوعة الكافيين.

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