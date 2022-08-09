احذر المخاطر.. لماذا لا يجب شرب الماء أثناء تناول الطعام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتساءل كثيرون عما يحدث للجسم عند شرب الماء أثناء تناول الطعام، وهل هو أمر مفيد أم ضار؟.

وفي حين أن تناول بضع رشفات أثناء تناول الطعام قد يكون أمرا جيدا، ولكن شرب الكثير يتسبب في العديد من الآثار السلبية، وفقا لموقع healthline.





- يؤثر سلبا على الهضم



تناول الماء أثناء الطعام له تأثير سلبي على الهضم، بدءًا من تقليل كمية اللعاب في فمك، حيث يرسل انخفاض اللعاب إشارات أضعف إلى معدتك مما يؤدي في النهاية إلى التأثير على إفراز العصارات والإنزيمات المعدية، لذلك يتم إعاقة امتصاص الطعام وتفتيته منذ اللحظة التي تشرب فيها الماء أثناء تناول وجبتك.



- يبطئ امتصاص العناصر الغذائية



شرب الماء أثناء الطعام يبطئ امتصاص العناصر الغذائية من خلال تخفيف عصارة المعدة الحيوية لمكافحة المواد المعدية، فإنك تمنع أيضًا تحلل الطعام بشكل صحيح، وعندما يتم تخفيف الإنزيمات الهضمية في معدتك بالماء، سيبقى طعامك في معدتك لفترة أطول، وقد يمر عبر الأمعاء الدقيقة بوتيرة أبطأ مع امتصاص عدد أقل من العناصر الغذائية.



- يسبب الحموضة



شرب الماء أثناء الطعام قد يسبب الحموضة، لأن معدتك تمتص أكبر قدر ممكن من الماء أثناء الأكل والشرب، وهذا يمكن أن يخفف من عصارة المعدة ويبطئ عملية الهضم، ومع بقاء الطعام غير المهضوم في جسمك، تكون النتيجة ارتجاعًا حمضيًا وحرقة في المعدة.



- يؤدي إلى زيادة الوزن



شرب الماء خلال الطعام يؤثر على عصارات المعدة وقدرتها على زيادة كمية الأنسولين في جسمك مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا يرجع إلى أنه عندما لا يكون جسمك قادرًا على هضم الطعام جيدًا، فإنه يتحول إلى دهون ويتم تخزينه في الجسم، وأيضا، عصائر المعدة المخففة تسبب امتصاص الطعام ببطء والذي بدوره يتحول إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



- كبح الشهية



تناول الكثير من الماء خلال الوجبة يسبب كبح الشهية لديك، وبالتالي عدم أخذ كفايتك من الوجبة أو العناصر الغذائية.

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