في الصيف.. ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس أمام البحر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون للجلوس أمام البحر في الصيف تأثير إيجابي على صحتك، كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن الارتباط بين الجلوس أمام البحر والصحة الجيدة حقيقة علمية.

لا يقتصر دور شاطئ البحر على تعزيز الصحة البدنية الجيدة فحسب، بل هناك الكثير مما يمكن قوله حول كيفية تحسين صحتك العقلية أيضًا، قد يكون قضاء عطلة عائلية أمام البحر هو العلاج المناسب للتوتر، وفقا لموقع suninternational.

- الفوائد

وجد الباحثون أنه عند الاسترخاء بالقرب من الشاطئ، فإن صوت أمواج البحر يغير أنماط الدماغ، ما يقودك إلى حالة من الاسترخاء العميق ويجدد الجسم والعقل، أيضًا، يشجع شاطئ البحر النشاط البدني.

إلى جانب التقشير الطبيعي الذي تحصل عليه قدميك من الرمال، يوفر المشي على الشاطئ تمرينًا أكثر بكثير من المشي على سطح مستوٍ، مثل العشب، هذا لأن جسمك يوازن باستمرار السطح غير المستوي من الرمال، ويعمل بفعالية على عضلات الساق، والفخذين، دون أن تدرك ذلك.

كما تمنحك السباحة في البحر تمرينًا لكامل الجسم، وتحسن الدورة الدموية، وتزيد من وظيفة الجهاز المناعي.

وأظهرت الدراسات أن الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الموجودة في مياه البحر تنتج تأثيرًا مضادًا حيويًا ومضادًا للبكتيريا يعزز المناعة، علاوة على ذلك، فإن السباحة في مياه البحر الدافئة تنشط آليات شفاء الجسم لمحاربة أمراض مثل الربو والتهاب المفاصل والتهاب الشعب الهوائية والأمراض الالتهابية، بالإضافة إلى الأوجاع والآلام الشائعة.

- شاطئ البحر مفيد لبشرتك

حيث أكد علماء أن المغنيسيوم الموجود في مياه البحر يزيد من مرونة الجلد، ويرطبه، ويحسن مظهره.

يعتبر الملح وكلوريد البوتاسيوم، الموجودين بشكل طبيعي في مياه البحر، علاجين رائعين، ويمكن أن تكون كمية معينة من الشمس مفيدة لبعض مشاكل الجلد مثل الصدفية، وذلك لأن كمية صغيرة من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أشعة الشمس تساعد في تجفيف الجلد وتعزز الشفاء.

- هواء البحر له فوائد صحية

تعمل الأيونات السالبة في هواء البحر على تسريع قدرتك على امتصاص الأكسجين، وموازنة مستويات السيراتونين، وهي مادة كيميائية في الجسم مرتبطة بالمزاج والتوتر، وهذا هو سبب شعورك باليقظة والاسترخاء والنشاط بعد قضاء عطلة على الشاطئ.

فوائد الصحة العقلية

يؤثر التواجد أمام البحر بشكل كبير على الصحة العقلية، كما يتيح الصوت الإيقاعي للأمواج التي تضرب الشاطئ حالة تأمل.

- فوائد التأمل

الحد من التوتر، والاسترخاء العميق، وزيادة السعادة، وتحسين راحة البال، وزيادة الإبداع.

- ماذا يحدث أثناء جلوسك على الشاطئ

أثناء جلوسك على الشاطئ، تعمل حرارة الشمس بعيدًا على نظام الغدد الصماء لديك، مما يمكّنه من إفراز الإندورفين - المواد الكيميائية التي تمنح الجسم شعورًا بالرضا.

يساعد الملح الموجود في مياه البحر أيضًا على تحسين صحتك العقلية عن طريق الحفاظ على مستويات الميلاتونين والتريبتامين والسيروتونين في دماغك، والتي تقاوم الاكتئاب.

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