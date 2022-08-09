"الأرخص والأغلى".. أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلال شهر أغسطس يهرب كثيرون من حرارة الشمس القاسية إلى المدن الساحلية، في إجازة صيفية تجدد النشاط وتعيد الحيوية لاستئناف وتيرة الحياة اليومية.

من بين الوجهات السياحية الداخلية لكثير من المصريين، مدينة الإسكندرية، وفي التقرير نقدم لكم دليلاً مبسطاً لأسعار التذاكر من القاهرة إلى مدينة الإسكندرية بمختلف الوسائل، حتى تكون الخيارات المتاحة أمامك وتقرر الأنسب لك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من يوم لآخر ومن شركة أو جهة لأخرى.

الطيران:

تقدم شركة "مصر للطيران" خيارات مختلفة، تبدأ التذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية مطار برج العرب بأسعار تبدأ من 3135 إلى 3641 جنيها ذهاب فقط، أما ذهابا وإيابا فتكلف نحو فتترواح التذكرة من 38078 جنيها على خطوط مصر للطيران وتصل إلى 57730 على الخطوط الجوية السعودية.

أما تذكرة الذهاب والعودة لدرجة رجال الأعمال تبدأ من 5824 جنيها وتصل على خطوط طيران الإمارات إلى 32905 جنيهات.

القطار:

الوسيلة الأكثر استخداما للذهاب إلى مدينة الإسكندرية، القطار، وهناك أسعار متفاوتة ومناسبة للجميع بحسب الدرجات والمواعيد المختلفة على مدار اليوم.

وتختلف أسعار التذاكر حسب الدرجة والميعاد وعدد الوقوف في المحطات، وتصل إلى 130 جنيها للدرجة الأولى مكيفة، وتتراوح الدرجة الثانية ما بين 52 لـ57 جنيها.

أما أسعار القطار الروسي من القاهرة إلى الإسكندرية 25 جنيها، وتحيا مصر (محسن) بـ14 جنيها، حسب الموقع الرسمي للسكك حديد مصر.

جو باص

من بين خيارات الذهاب إلى مدينة الإسكندرية، أتوبيسات الرحلات "جو باص" الأنسب، والتي تخرج في مواعيد متفاوتة.

يخرج الأتوبيسات من محطات متعددة من القاهرة، أبرزها: محطة عبد المنعم رياض، ومحطة مدينة نصر، والتجمع الخامس، مكتب نادي السكة، ويستقر في الإسكندرية بميامي ومحرم بك وأبيس.

وعن الأسعار فتبدأ من 115 جنيها وتصل إلى 145 جنيها، حسب ميعاد الرحلة ودرجة ونوعية الأتوبيس.

سوبر جيت:

أيضا تخرج رحلات أتوبيسات "سوبر جيت" من القاهرة إلى الإسكندرية بأسعار معقولة مقارنة بمختلف وسائل النقل وبمواعيد مختلفة.

يخرج من محطات عدّة ومنها عبدالمنعم رياض وأيضا الجيزة ونادي السكة، ويستقر بمحرم بك والمعمورة وميامي.

أما أسعاره فتتراوح حسب الدرجة والميعاد من 95 إلى 120 جنيها.

سويفل:

شركة "سويفل" للنقل الذكي، بدأت تقدم رحلات سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، بمواعيد مختلفة ومن أماكن أيضا مختلفة، بحيث يكون الأقرب من مكانك، ويصل إلى محطة سيدي بشر، أو لافيستا باي، بأسعار تبدأ من 130 جنيها وتصل 230 جنيها.

بلو باص

وتخرج أتوبيسات شركة "بلو باص" من القاهرة من مواقف متعددة منها الجيزة و6 أكتوبر ومحور المنشير وطريق إسكندرية الصحراوي، ويستقر في محرم بك وسيدي جابر.

وتختلف أسعار التذاكر حسب الدرجة والميعاد، وتبدأ الأسعار من 175 جنيها للكرسي المميز، وتصل إلى 1000 جنيه لكرسي رجال الأعمال.

الميكروباصات:

ومن ميدان رمسيس وسط القاهرة، ستجد موقف سيارات ميكروباصات للسفر إلى الإسكندرية، وأيضا أول طريق الإسكندرية الصحراوي، وتبلغ سعر الأجرة للفرد 59 جنيهًا حسب التعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار الأخيرة في يوليو الماضي.