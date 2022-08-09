أول صورة لـ ‎توأم زينة بعد 9 سنوات من الاختفاء.. «نسخة منها»

القاهرة - سمر حسين - ماما

على مدار الـ9 أعوام الماضية، حرصت الفنانة زينة على عدم كشفها عن ملامح التوأم «عز وزين الدين»، لكن مؤخرًا انتشرت أول صورة لهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تداولًا واسعًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تداول العديد من نشطاء السوشيال ميديا أول صورة لتوأم زينة، بعد ظهورهما وهما يرتديان ملابس كاجوال.

تفاصيل أول صورة لتوأم زينة

وظهر التوأمان وهما يرتديان ملابس كاجوال صيفية إذ بدا بملامح شبه كبيرة مع والدتهما الفنانة.

الصدفة تظهر توأم زينة وأحمد عز في لقاء تلفزيوني لأول مرة

وفي يوليوالماضي عام 2021 تعرضت الفنانة زينة لموقف محرج، وذلك أثناء تصويرها لقاء مع برنامج «et بالعربي»، وذلك بعدما حاول توأميها عز الدين وزين الدين، الخروج أمام كاميرات التصوير، وذلك خلال تواجدهما بأحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي بدولة الإمارات.

رد فعل زينة عقب خروج طفليها أمام الكاميرات

وفي الفيديو الذي جرى تداوله حينها، سرعان ما حاولت زينة إبعاد توأميها من أمام الكاميرات، وذلك لرغبتها في عدم إظهار ملامحهما أمام الشاشات، إذ قالت لهم حينها: «إدخلوا على جوة كدة على طول، متطلعوش برا خالص».

زينة تكشف أسباب عدم زواجها

وفي تصريحات سابقة، كانت شفت زينة عن أسباب زواجها وذلك بعد قضيتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز، حيث أكدت على أنه هناك الكثير من الفتيات من هن أكثر منها جمالاً ما زلن بلا زواج حتى الآن.