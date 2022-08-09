أحدث صيحات الموضة.. حقيبة بـ34 ألف جنيه تشبه «أكياس القمامة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت شركة Balenciaga الشهيرة للهجوم لبيعها «أكياس قمامة»، بمبلغ 1470 جنيهًا إسترلينيًا على هيئة حقيبة باهظة الثمن «والحقيبة تشبه بالفعل وإلى حد كبير أكياس القمامة، حيث تبيع دار الأزياء الإسبانية الفاخرة حقيبة جلد «العجل» المربوطة، والتي تسميها العلامة التجارية «كيس قمامة»، بأربعة ألوان مختلفة بما في ذلك الأسود والأبيض والأزرق والأصفر، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تفاصيل حقيبة «أكياس القمامة»

كشفت الماركة العالمية Balenciaga عبر موقع الإلكتروني عن اسم الحقيبة الجديدة وهي «The Trash Pouch» وهو الاسم المستوحى من كيس القمامة، وقد ظهرت القطعة لأول مرة كجزء من الإطلالة الافتتاحية من عرض Balenciaga لخريف 22 خلال أسبوع الموضة في باريس في مارس الماضي.

وعن الحقيبة قال ديمنا جفاساليا، المدير الإبداعي لبالنسياغا، والذي كان في السابق طفلاً لاجئًا، إن العناوين الرئيسية «أثارت الألم» بالنسبة له، لذلك أراد أن يركز في العرض على مقاومة الضحايا وأن يركز على «انتصار الحب والسلام».

أضاف عن الحقيبة المثيرة للجدل إنه لا يمكنه تفويت فرصة صنع أغلى كيس قمامة في العالم، لأنها ستمثل فضيحة في عالم الموضة، والموضة دائما ما تحتاج ضجة كل حين، وشعر الناس بالحيرة تجاه «حقيبة القمامة»، وانتقل كثير من الجمهور إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لانتقادها واعتبارها واحدة من أكثر الحقائب باهظة الثمن، حيث أنها عبارة عن كيس قمامة مقابل 1790 دولارًا، أي ما يعادل 34 ألف جنيها مصريا.