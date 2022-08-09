الماء واللبن الرائب.. 5 مواد غذائية لا يجب تناولها بعد المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر المانجو من أفضل الفواكه الصيفية، التي يعشقها عديد الأشخاص، فيما يفضل البعض تناولها كعصير، لكن المفاجأة أن هناك بعض المواد الغذائية التي يجب تجنبها بعد هذه الفاكهة المميزة، وفقا لموقع "india".

- الماء

يجب تجنب تناول الماء بعد المانجو، لأن شرب الماء مباشرة بعد المانجو له تأثير سلبي، ويسبب آلاما في المعدة والحموضة والانتفاخ، لكن يمكنك تناول الماء بعد نصف ساعة من تناول هذه الفاكهة.

- اللبن الرائب

تناول اللبن الرائب مع المانجو أمر غير صحي، لأنه يولد حرارة وبرودة في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل الجلد والسموم في الجسم، وغير ذلك.

- الطعام الحار أو البارد

تناول الطعام الحار أو البارد بعد المانجو يسبب مشاكل في المعدة، كما أن له تأثير سلبي على بشرتك، ويمكن أن يسبب ظهور حب الشباب.

- المشروبات الباردة

تناول المانجو مع المشروبات الباردة يضر صحتك، بسبب محتوى السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

- القرع المر

ابتعد عن القرع المر بعد تناول المانجو مباشرة، لأنه قد يسبب الغثيان والقيء وصعوبة التنفس.

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