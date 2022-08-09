النمل يتبادل بصاقه مع بعضه البعض.. فما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يقوم بعض النمل بعمليات تبادل جزيئات صغيرة من الفم إلى الفم من الهرمونات ومواد كيميائية أخرى.

لكن هل تعلم ما هو السر وراء ذلك السلوك ؟.. هذا ما نوضحه وفقًا لما ورد في موقع " mentalfloss".

يُطلق على سلوك تبادل البصق اسم "تروبالكسيس"، يعتقد العديد من علماء الحشرات الذين شاهدوا السلوك في النمل والحشرات الاجتماعية الأخرى أن الحشرات كانت تستخدمه لمشاركة الطعام بفعالية.

لكن، أشار بعض الباحثين أن النمل الحفار يفعل ذلك لشيء غير الطعام.

وتساءل العلماء عما إذا كانت تحتوي هذه المواد على شيء أكثر من مجرد سعرات حرارية، لذا قاموا بجلب الكثير من النمل لأخذ عينات من السوائل عبر أفواههم، واختبارات كيميائية وجينية لتحديد محتويات السائل، حيث كان يحتوي على جزيئات من الطعام والإنزيمات الهاضمة، ولكنه يحتوي أيضًا على العديد من البروتينات المرتبطة بالنمو وهرمون الأحداث الذي يمكن أن يؤثر على نمو وتطور الحشرة.

لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر هذه المركبات على النمل، أضاف الباحثون هرمون الأحداث إلى وجبات النمل البالغ، وكان النمل الذي تلقى ذلك الهرمون، لديه فرصة للبقاء في مرحلة البلوغ أكثر بمرتين من الآخرين.

وتقول أدريا ليبوف، عالمة في مركز الجينوم التكاملي في سويسرا: إن النمل يمكن أن يستخدم البصاق ليقرر أي اليرقات تنجح، عندما يطعم النمل يرقاتهم، فإنهم لا يطعمونها فقط بالطعام، بل كميات مختلفة من المكونات المعززة للنمو للتأثير على الجيل القادم.

وتابعت، يتم تغذية اليرقات المختارة لتلقي السائل بأكثر من طريقة، إنه يشبه إلى حد كبير حليب الثدييات.

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