طريقة عمل البان كيك بالجبنة البيضاء والكيري.. فطار صحي ولذيذ للأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة الإفطار أساسية للأطفال في كل يوم، لذا يجب أن يتناولوا مأكولات صحية ومعذية ومليئة بالعناصر الغذائية الهامة، وذلك لبناء أجسادهم بشكل صحيح.

ويستعرض «هُن»، طريقة عمل البان كيك الحادقة بالجبنة البيضاء والكيري على طريقة الشيف غادة التلي، وهي كالتالي:

طريقة عمل البان كيك بالجبنة البيضاء

الخطوات التالية تستعرض طريقة عمل البان كيك الحادق:

2 كوب دقيق

كوب ونصف حليب

نصف كوب جبنة بيضاء

بيضتان

ملعقتان كبيرتان زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فلفل أسود

رشة سكر

رشة ملح

طريقة تحضير البان كيك الحادق

يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيداً.

يضاف الملح والسكر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.

يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى يسخن.

يصب الخليط في المقلاة ليكون أقراص متوسطة الحجم.

يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

طريقة عمل بان كيك بالجبنة الكيري

المكونات كالتالي:

كوب كبير دقيق

بيضة كبيرة

صفار بيضة

كوب كبير لبن سائل

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

جبن كيري في درجة حرارة الغرفة

طريقة البان كيك بالجبنة الكيري

يخلط الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح بالمضرب اليدوي.

يصفى عجين البان كيك السابق بالمصفاة للتأكد من عدم وجود تكتلات.

تسخن مقلاة على نار متوسطة ثم يوضع بها مقدار 1/4 كوب من عجين البان كيك.

عندما تظهر الفقاقيع في العجين تقطع الجبن الكيري وتوزع على البان كيك في المقلاة ثم تترك تذوب وتقلب على الجهة الأخرى.

تكرر الخطوتين السابقتين مرة أخرى حتى الانتهاء من كمية العجين.

يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع مكعبات الكيري فوقها وتترك حتى تذوب من سخونية البان كيك.