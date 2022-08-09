رجاء حسين تنهار عقب فقدان نجلها الشهيد: «انفصلت عن زوجي بعد وفاة ابني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تألقت في عالم الفن ببساطتها وتلقائيتها في الأداء، وأبهرت جمهورها بأدائها لدور الأم في الكثير من الأعمال الفنية، ورسخت في أذهانهم بالعطاء الإنساني والفني، على الرغم من آلامها الكامنة بداخلها عقب فقدان ابنها العقيد كريم سيف عبدالرحمن، الذي استشهد خلال أدائه عمله.

استشهاد ابن الفنانة رجاء حسين

حالة من الحزن والبكاء سيطرت على الفنانة رجاء حسين، عند ذكر ابنها الشهيد كريم، خاصة عند مرور مناسبة عيد الأم الذي لم تعد تشعر بها عقب فراقه للحياة، إذ قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة : «ابني كريم كان كل حياتي، وأول حد يقولي كل سنة وأنت طيبة، مش عايزة من حد حاجة، اللي كان بيحسسني بالعيد راح».

وكانت وفاة ابن الفنانة رجاء حسين، دافعا وراء انفصالها عن زوجها بعد استمرار زواجهما وصمودها في العلاقة لمدة 51 عامًا على الرغم من وجود خلافات بينهما، إذ قالت أثناء استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية سي بي سي: «اللي كنت خايفة عليه راح، وأنا تعبت، كنت مكملة علشان ابني، بس هو مشي».

وفاة الفنانة رجاء حسين

وغيب الموت الفنانة رجاء حسين، اليوم عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر تعرضها لوعكة صحية، إذ أصيبت بارتفاع إنزيمات الكبد وآلام مبرحة في المعدة، ما أدى إلى خضوعها لإجراء عملية جراحية، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر.

من هي الفنانة رجاء حسين؟

- فنانة مصرية.

- سلكت الطريق الفني في الخمسينيات.

- شاركت في العديد من أفلام الأبيض والأسود.

- شاركت مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم أفواه وأرانب عام 1976.

- شاركت مع الفنان عادل إمام في فيلم «أحلام الفتى الطائر».

- قدمت ما يتعدى الـ200 من الأعمال الفنية.