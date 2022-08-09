ليلى أحمد زاهر تساعد طالبة في اختيار شعبة الثانوية العامة: محتارة جدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة الشابة، ليلى أحمد زاهر، عن ذكرياتها مع الثانوية العامة، وقدمت عدة نصائح لمتابعيها المقبلين على تلك المرحلة الصعبة التي يعيش طلابها وأسرهم في ضغط شديد، من خلال الرد على استفسارات الرواد عبر خاصية «استوري»على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتعتمد ليلى أحمد زاهر، على خلق نوع من التواصل بينها وبين المتابعين، من خلال تبادل الأحاديث إذ تستقبل أسئلة الجمهور، ومن ثم الرد عليها، وإعادة مشاركتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ذكريات ليلى زاهر مع الثانوية العامة

«حكايتك في الثانوية العامة.. بجبك أوي يا ليلى»، كان ذلك السؤال الأول الذي استقبلته ليلى أحمد زاهر، عبر خاصية «استوري»، والتي ردت عليها قائلةً: «كانت أصعب فترة في حياتي، ماكنتش بنام، وتخنت قوي مع إني كنت مش بأكل، وشعري كان بيقع جامد قوي وخف قوي، وكنت بجد على طول خايفة وبطني وجعاني من الخوف، والحمد لله إنها عدت».

فيما تقدمت بنصيحة للطلاب والطالبات المقبلين على المرحلة الثانوية، قائلةً: «نصيحتي لكل اللي داخلينها ميتوتروش ويسيطروا على أعصابهم ويذاكروا من بدري قوي».

فيما تلقت سؤالا آخر، يخص الثانوية العامة، وهو عن كيفية اختيار الشعبة العلمية أو الأدبية، «نصيحتك ليا محتارة بين علمي وأدبي جدًا»، لترد الفنانة ليلى أحمد زاهر، على السؤال قائلة: «على حسب يعني إنتي ليكي في ده ولا ده بس أدبي طبعًا».

كما تحدثت ليلى زاهر، عن كواليس علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم، إذ قالت السائلة خلال السؤال: «نفسك تمثلي مع دنيا سمير غانم؟»، لترد بصورة تجمع بينهن:«نفسي قوي».

وسألتها متابعة: «بتفهمي في الكورة ولا ملكيش فيها ولو بتحبيها بتشجعي مين في مصر ومين في أوروبا؟»، لترد قائلةً: «بصراحة مش بفهم فيها قوي بس بحب أشجع قوي وبشجع جامد بقى، قال يعني بفهم فيها، بس عندي انتماء جامد كدة بشجع الأهلي طبعا وليفربول علشان محمد صلاح وبس».

ليلى زاهر، هي ابنة الفنان أحمد زاهر، وشقيقتها ملك، التي شاركتها في العديد من الأعمال الفنية، من بينها «عمر وسلمى»، بأجزائه الثلاثة، وفيلم «كابتن هيما»، مع الفنان تامر حسني، كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها مسلسل «في بيتنا روبوت»، مع الفنان هشام جمال، وشيماء سيف وعمروهبة.