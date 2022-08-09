زيجات في الوسط الفني استمرت لآخر العمر.. بينها سيف عبدالرحمن ورجاء حسين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من النادر أن تستمر علاقات الزواج طويلاً في الوسط الفني، لكن هناك قصص بدأت في ستينيات وتسعينيات القرن الماضي ومازالت مستمرة، بينها الزيجات التي استمرت لآخر العمر مثل الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز وأخرى تخطت الخمسين عاماً مثل سيف عبدالرحمن ورجاء حسين، وبوسي ونور الشريف، وتعلق بها الجمهور وحزن على فراقهم، وعلى الرغم من انفصال بوسي ونور الشريف إلا أن قصة حبهما مازالت محفورة في قلوب محبيهما.

زواج رجاء حسين وسيف عبدالرحمن

ويستعرض «هُن»، من حكايات زيجات في الوسط الفني استمرت حتى آخر العمر وهي كالتالي:

من حكايات زيجات في الوسط الفني استمرت حتى آخر العمر، كانت علاقة سيف عبدالرحمن ورجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، وتعتبر قصة زواجهما من أنجح العلاقات في الوسط الفني، حيث استمرت أكثر من خمسين عاماً، وكان خبر انفصالها مؤلما في الوسط الفني خاصة بعد استشهاد ابنها العقيد كرم سيف عبدالرحمن، قبل سنوات من انفصالها، وقالت في تصريحات صحفية عرضتها «الوطن»: «اللي كنت خايفة عليه راح».

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لكن قبل الانفصال كانت حكاية زواجها من الحكايات الغريبة واللطيفة فقد شجعت الفنانة رجاء حسين زوجها سيف عبدالرحمن، على الزواج بأخرى وكانت علاقتها بضرتها جيدة، أما طليقها فقد كان يشكر في زوجته قائلا: «رجاء حسين شريكة عمري وحبيبتي وكانت نعم الزوجة ونعم الفنانة القديرة اللي ماخدتش حقها».

حكاية زواج سمير غانم ودلال عبدالعزيز

في الذكرى الأولى لوفاتها، تعتبر حكاية زواج سمير غانم ودلال عبدالعزيز، من أشهر الزيجات في الوسط الفني، حيث استمرت حتى آخر العمر، وبدأت الحكاية بعد انتهاء «دلال»، من بكالوريوس الزراعة وعودتها إلى القاهرة، فقد لعبت دورها الأول في مسلسل بنت الأيام وعادت بعد انتهاء الجامعة لتقف أمام سمير غانم والمخرج حسن عبدالسلام، في اختبارها قبل أن تأخذ دورها في مسرحية «أهلا يا دكتور» وبعدها وافق كلا من حسن عبدالسلام وسمير غانم على اعطائها الدور لتبدأ قصة الحب التي انتهت بموت الزوجين متأثرين بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل وفاتها في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: « سمير قالي بعدها بهزار لو كنت اعرف إني هتجوزك مكنتش قبلتك في الدور، قبل ما تبدسيني».

حكاية زواج نور الشريف وبوسي

كما تعتبر حكاية حب نور الشريف وبوسي، من أشهر الحكايات، وقبل اللقاء الأول بينهم، قال نور الشريف، في أحد اللقاءات المسجلة مع الراحل عبدالرحمن الأبنودي: «انا تآمرت علشان أجيبها في القاهرة والناس تمثل معايا، كانت بطلة من وهي طفلة في برنامج مع عبد المنعم مدبولي».

وبعدها بدأت قصة حبهما في أول عمل لهم وبعدها الزواج الذي لم يكن سهلاً بسبب رفض أهلها في البداية، لكن وبعد محاولات كثيرة من الطرفين تزوج نور الشريف بوسي وهو في الـ27 من عمره واستمر الزواج لمدة 43 عاماً.