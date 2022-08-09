جمبسوت سارة سلامة يخطف الأنظار.. والجمهور يغازلها: «مش هينفع كده»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اعتادت الفنانة سارة سلامة، على مشاركة متابعيها، وجمهورها تفاصيل حياتها، والعديد من الجلسات التصويرية التي تخضع لها من وقت لآخر، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورا لها بإطلالة مختلفة.

إطلالة سارة سلامة عبر «إنستجرام»

وظهرت الفنانة سارة سلامة، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت «جمبسوت» باللون الأسود، خطف أنظار الجمهور والمتابعين، مع شعرها الذهبي المنسدل على الجانبين، كما حرصت على إضفاء لون مبهج مع إطلالتها، لذا ارتدت شنطة من اللون الأخضر.

وحصدت صورها آلاف الإعجابات والتعليقات من قبل جمهورها فور نشرها، وتفاعل الجمهور معها وعلق أحد المتابعين قائلا: «قمر دايمًا يا سارة، مش هينفع كده كل صورة أحلى من التانية»، وقال آخر: «حقيقي أجمل واحدة في الدنيا».

سارة سلامة تثير الجدل خلال الفترة الماضية

ونشرت الفنانة سارة سلامة، خلال الفترة الماضية صورًا أثارت الجدل عبر منصات «السوشيال ميديا»، إذ ظهرت بملامح متغيرة عما اعتاد عليها الجمهور، مما دفعهم لشن هجوما عليها لاعتقادهم بأنها خضعت لإجراء عمليات تجميل غيرت ملامحها.

وخرجت «سلامة»، عن صمتها، مدافعة عن نفسها أمام الجمهور، عبر خاصية «ستوري» على موقع «إنستجرام» قائلة: «أول عملية عملتها كانت تجميل النفس والذات.. ربنا يشفي النفوس المريضة»، وهو ما أكسبها تعاطف الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت تعليق طبيب التجميل الذي تتعامل معه، إذ قال أن منصات «السوشيال ميديا» تظلم بشكل كبير، مؤكدًا على عدم خضوع الفنانة سارة سلامة لأي عملية تجميل، وكل ما تفعله هو العناية بشعرها، وبشرتها مثل جميع الفتيات: «السوشيال ميديا بتظلم جدًا، وأنا كاستشاري جراحة وتجميل، أشهد إن سارة سلامة مش عاملة ولا عملية تجميل، بتعتني بشعرها وبشرتها فقط، وهي شخصية رائعة بطبعها وتواضعها».