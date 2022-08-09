ما السر وراء انفجار بعض أنواع الأطعمة في الميكروويف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة الكهربائية التي لا غني عنها في المنزل، إذ يساعد في تسخين بعض الأطعمة، ورغم فوائده، إلا أن هناك أنواعًا معينة من الطعام أكثر عرضة للانفجار عند تسخينها بداخله.

لكن ما السبب الحقيقي وراء حدوث ذلك ؟

وفقًا لموقع "britannica"، تستخدم أفران الميكروويف إشعاعات وهي (شكل غير ضار من الإشعاع الكهرومغناطيسي) لتسخين الطعام، بينما يقوم الفرن التقليدي بنقل الحرارة من خارج الطعام إلى الداخل، فإن أفران الميكروويف قادرة على الاختراق بعمق أكبر، وتسخين كل شيء في نفس الوقت تقريبًا.

على الرغم من أن الحرارة قادرة على الهروب من السطح الخارجي للأطعمة التي يتم تسخينها، إلا أنها عادة ما يتم حصرها داخليًا، ما يؤدي إلى طهي الطعام بشكل أسرع من الداخل.

لذا إذا كان الطعام يحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البيض أو البطاطس، فإن الماء يتمدد ويتحول إلى بخار، ودون وجود وسيلة للبخار للهروب، يتزايد الضغط الداخلي بسرعة حتى ينفجر الطعام.

هذا هو السبب في أنه يجب عليك عمل ثقوب في البطاطس والأغلفة البلاستيكية للأطعمة المجمدة قبل طهيها، وذلك لإخراج البخار أثناء الطهي.

بالنسبة للصلصات السميكة ودقيق الشوفان، فإن التقليب المتكرر هو أفضل طريقة لتبديد البخار ومنع تناثر السوائل.

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