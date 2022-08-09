منها لبنان.. 10 دول عربية يمكنك السفر إليها بالباسبور فقط بدون فيزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

خلال الإجازة الصيفية يفضل كثيرون السفر إلى الخارج، غير إن تأشيرة الدخول قد تكون عائقاً، ولكن يتمتع حاملي الباسبور المصري بمميزات، ولعل منها الدول التي يمكن السفر إلى بدون فيزا.

هنا جمعنا لكم الدول العربية فقط من بين 53 دولة حول العالم ومن مختلف القاهرة يمكنك السفر إليها بالباسور المصري فقط، بدون تأشيرة، أو بتأشيرة دخول عند الوصول، وفقا لموقع passportindex.

السودان: يمكن دخولها بدون تأشيرة، شرط أن يكون عمرك أصغر من 18 وأكبر من 49 سنة للذكور، بينما يمكن للإناث زيارتها دون أي تأشيرة.

جزر القمر: تحصل على تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوما.

موريتانيا: الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى أحد مطارات هذه الدولة.

الصومال: تحصل على تأشيرة عند الوصول لمدة شهر.

الأردن: يمنحك جواز سفرك المصري السفر والمكوث في الأردن لمدة شهر واحد، دون تأشيرة.

اليمن: 3 أشهر بدون تأشيرة، شرط أن يكون الوصول عبر خطوط الطيران.

لبنان: يمكنك الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار لبنان لمدة شهر.

سوريا: تسمح بدخول المصريين دون تأشيرة لمدة شهر.

فلسطين: الدخول بدون تأشيرة، لكن يجب التواصل مع أقرب سفارة فلسطينية لمعرفة الشروط.

قطر: يمكن دخول قطر عن طريق تأشيرة إلكترونية لمدة شهر.

- خطوات الدخول إلى الدول بدون تأشيرة

في البداية يمكنك حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة إلى إحدى هذه الدول.

أما خطوة الدخول إلى هذه الدول تختلف باختلاف قانون كل بلد، لكن هناك شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المسافرون، كالتالي:

- أن يكون لدى المسافر جواز سفر صالح وغير منته.

- أن يكون لدى المسافر تذكرة سفر مؤكدة ذهابا وعودة إلى أرض الوطن.

- أن يكون لدى المسافر مستند مؤكد يثبت إقامة الشخص خلال فترة الزيارة.

- تقديم الإثباتات المادية على تحمل الزائر كل تكاليف الرحلة والإقامة في الدولة المسافر لها والعودة إلى أرض الوطن.

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