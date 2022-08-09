8 أسباب وراء صعوبة إدارة الوقت.. و5 نصائح لتحسين مهارتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كم من مرة حدث أن راودنا ذلك الشعور المحبط بعدم وجود وقت كاف لإنهاء كافة التزاماتنا في أحد الأيام؟، هذا الأمر سببه عدم إدارة الوقت بشكل صحيح.

ويواجه العديد منا صعوبة في إدارة الوقت بشكل سليم، لأسباب عديدة، منها سرعة الأحداث اليومية المتلاحقة، والمهام المتعددة التي يجب تنفيذها في عدد ساعات قليل.

في هذا التقرير نقدم نصائح لإدارة الوقت بشكل صحيح، وتحسين هذه المهارة لاستغلال كل دقيقة بالشكل الأمثل، وفقا لموقع "Health".

- أسباب صعوبة إدارة الوقت:

الانشغال عن أهدافك الأساسية التي يجب إنجازها

عدم السيطرة على عوامل التشتيت الخارجية

عدم استخدام التكنولوجيا في إدارة الوقت بالشكل الأمثل

عدم إتقان مهاراتك وأدواتك

الفشل في التعامل مع التوتر

الإفراط في التفكير في الغد قبل اليوم

غياب الحافز لديك

عدم حفظ طاقتك العقلية

- 5 نصائح لتحسين مهارتك في إدارة الوقت:

لا تؤجل عمل اليوم

لتحسين مهارتك في إدارة الوقت، يجب تنفيذ المطلوب منك يوميا، على أكمل وجه، وتحمل مسؤولية ماذا وكيف نفعل ذلك بدون تسويف العمل للغد.

ضع أهدافا يومية

لإدارة الوقت بشكل صحيح، حدد أهدافا يمكن إنجازها في يوم واحد، واستخدم ذلك كحافز، بدلا من تحديد أهداف طويلة المدى.

حدد أولوياتك

يجب تحديد أولوياتك بشكل صحيح، والتخلص من المهام الأقل أهمية وتحديد مهلة زمنية لها جميعا لإنجازها.

استغل ذكائك

عليك استغلال ذكائك في العمل لحسن إدارة وقتك، فالعمل ليلا ونهارا لا يجعلك أكثر إنتاجية لكن القيام بأقصى ما يمكن في أقل وقت يحقق ذلك.

سيطر على عواطفك

يجب تنظيم وفهم ما تشعر به في الوقت الحالي، ففي كثير من الأحيان، تمنعنا المشاعر غير السارة من بدء المهمة وتنفيذها، لذلك، فإن الحفاظ على الموقف الإيجابي تجاه عملك مع التركيز هو الخطوة الأولى نحو إدارة وقتك.

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